Sénégal: Médina Baye - Le Gamou, un moment de rappel des valeurs du Prophète

Le Gamou, qui célèbre la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), constitue un moment privilégié de rappel de ses valeurs et de renforcement de la relation avec le Saint Coran, a déclaré samedi à Médina Baye Cheikh Mahy Aliou Cissé, porte-parole du Khalife général de la Faydatou Tidjaniya.

« Cheikh Ibrahima Niass accordait beaucoup d'importance à la nuit du Gamou, qu'il présentait comme un moment privilégié de rappel des valeurs du Prophète Mouhamed (PSL) et de renforcement de la relation avec le Coran », a-t-il dit lors d'une déclaration de presse marquant le lancement officiel des activités du Mawlid international de Médina Baye, prévu dans la nuit du mardi 25 août.

Selon lui, le Mawlid est une occasion pour les musulmans d'exprimer leur joie, de rendre grâce à Allah et de se remémorer la vie, les enseignements et le modèle du Prophète, notamment à travers la lecture du Coran, les chants religieux et le récit de sa naissance.

Cheikh Mahy Cissé a également présenté le Gamou comme un moment de communion et de rassemblement favorisant le renforcement des liens d'amour, de fraternité, de solidarité et d'entraide entre les fidèles, qu'il a invités à mettre à profit cette célébration pour renforcer leur foi et leur dévotion.

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Le porte-parole du Khalife de la Faydatou Tidjaniya a rendu hommage aux différents foyers religieux du Sénégal célébrant le Mawlid et salué les efforts des pouvoirs publics dans l'organisation de cette manifestation.

Il a, par ailleurs, invité les autorités à faciliter le déplacement des pèlerins venant des pays voisins afin de leur permettre de participer au Gamou international de Médina Baye.

La célébration rassemble chaque année des milliers de fidèles venus de plusieurs pays pour répondre à l'appel de la Fayda, cette profusion gnostique et spirituelle dont Cheikh Ibrahima Niass, fondateur de Médina Baye, s'était réclamé détenteur.