Sénégal: Jubilé de Perle de FAS - Trois décennies de combat panafricain pour le leadership féminin, la paix et la sécurité

L'organisation panafricaine Femmes Africa Solidarité (FAS) a commémoré, ce samedi 15 août 2026 à Dakar, ses trente années d'existence et d'action ininterrompue en faveur de la paix, du genre et du développement. Placé sous la présidence d'honneur de Son Excellence Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria et lauréate du Prix Nobel de la Paix, ce déjeuner de célébration du Jubilé de Perle a réuni pionnières du leadership féminin, diplomates, représentants des Nations Unies, partenaires médias et jeunes bâtisseurs de paix à la Maison Collé Sow Ardo. Une occasion solennelle de dresser le bilan de trois décennies de plaidoyer continental et de réaffirmer les priorités stratégiques face aux crises contemporaines.

Trois décennies d'engagement historique et d'impact diplomatique

Fondée en 1996, Femmes Africa Solidarité s'est imposée au fil des ans comme une force motrice incontournable dans les processus de négociation et de médiation sur le continent africain. La présidente-fondatrice de l'ONG, Bineta Diop, a rendu un hommage appuyé aux pionnières qui ont forgé la trajectoire de l'organisation sur les scènes de Genève, New York, Addis-Abeba et Dakar. Elle a rappelé le rôle déterminant joué par les femmes lors du processus de paix de Sun City pour la République démocratique du Congo, les mobilisations pour l'adoption du Protocole de Maputo ainsi que le suivi rigoureux des engagements de la conférence de Beijing.

Pour la directrice exécutive de FAS, Coumba Fall, ces trente ans d'actions constituent à la fois une consécration et un tremplin vers l'avenir. Face à la persistance des conflits armés, des violences basées sur le genre et des crises socio-économiques, l'organisation réaffirme son engagement à renforcer la participation des femmes aux sphères décisionnelles et à consolider les alliances stratégiques à travers la promotion active de la masculinité positive.

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Le vibrant plaidoyer d'Ellen Johnson Sirleaf pour les femmes de la base et la reconstruction

Prenant la parole en qualité de présidente d'honneur, Ellen Johnson Sirleaf a partagé un témoignage particulièrement émouvant sur le pouvoir transformateur et la résilience des femmes africaines. Se remémorant les heures les plus sombres de l'histoire du Libéria, marquées par l'effondrement total de la nation et la destruction des institutions étatiques au sortir de la guerre civile, la lauréate du Prix Nobel de la Paix a rappelé la bravoure exceptionnelle des mouvements féminins. Dans ce contexte de ruines, ces dernières ont su braver les violences, s'unir par-delà les clivages et contraindre les hommes armés à déposer les armes pour engager des pourparlers décisifs, soutenues par la présence indéfectible de FAS sur le terrain.

L'ancienne cheffe d'État a martelé que le véritable leadership ne saurait se confiner aux tribunes feutrées des assemblées politiques ou des cercles diplomatiques. Elle a livré un vibrant hommage aux femmes ordinaires, aux marchandes de rue, à celles qui portent de lourds fardeaux sur la tête le long des routes pour financer la scolarité de leurs enfants, ainsi qu'aux soignantes dans les hôpitaux. Pour la présidente Sirleaf, c'est à ce niveau fondamental de la société que le combat pour l'autonomisation prend tout son sens : « Lorsque vous vous levez pour défendre ce en quoi vous croyez, faites-le avec la force de vos convictions et sans crainte, car vous avez traversé l'épreuve et votre voix porte la vérité du terrain ». Elle a exhorté les dirigeantes africaines à préserver cette solidarité agissante et à maintenir ouvertes les portes pour les générations futures.

La relève générationnelle au cœur de la diplomatie du genre

La célébration a également mis en lumière l'engagement de la jeunesse à travers les interventions des étudiants et diplômés du Master Genre et Consolidation de la Paix (GECOP). Témoignant des réalités de terrain observées notamment en République démocratique du Congo, les jeunes auditeurs ont souligné l'importance de dépasser le seul cadre juridique pour déployer des mécanismes concrets d'autonomisation économique et de médiation préventive des crises.

Saluant l'accompagnement et le mentorat constants assurés par Bineta Diop et ses équipes, les représentants de la quatrième promotion du Master ont pris l'engagement solennel de perpétuer l'héritage des aînées. En clôture des échanges, les participantes ont réitéré leur volonté d'unir leurs forces au sein des réseaux régionaux pour bâtir une Afrique unie, pacifique et résiliente.