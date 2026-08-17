Sénégal: Tivaouane - La mairie veut libérer les axes routiers avant le Gamou

À quelques jours du Gamou de Tivaouane, la municipalité entend renforcer les mesures de sécurité et fluidifier la circulation dans la ville. La mairie prévoit notamment de réguler le commerce ambulant et de lutter contre les occupations anarchiques des principaux axes routiers, a annoncé, samedi, le maire Demba Diop Sy.

La forte affluence attendue à Tivaouane à l'occasion de la célébration du Mawlid appelle à des mesures préventives. Selon le maire repris par l'APS, les principaux axes de la ville feront ainsi l'objet d'une opération de régulation visant à faciliter la circulation et à réduire les risques d'accidents.

« Une attention particulière sera accordée au périmètre situé autour des mosquées », a indiqué Demba Diop Sy lors d'un point de presse consacré aux préparatifs du Gamou. Ce secteur, encadré par une délibération municipale, fera l'objet d'un contrôle renforcé afin de prévenir les occupations irrégulières et les comportements jugés incompatibles avec le caractère sacré des lieux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La municipalité met également l'accent sur la sécurité des personnes et des biens, notamment sur les axes reliant Dakar à Tivaouane. Les chauffeurs sont invités à respecter strictement le Code de la route, à éviter la surcharge des véhicules et à faire preuve de prudence.

Ces recommandations interviennent dans un contexte de forte mobilité durant le Gamou, période au cours de laquelle la circulation s'intensifie considérablement sur les routes menant à la cité religieuse.

Au-delà des préparatifs du Gamou, le maire a également présenté plusieurs initiatives de coopération engagées par la commune.

Une délégation municipale s'est notamment rendue à Philadelphie, aux États-Unis, pour travailler à la concrétisation de partenariats techniques et institutionnels. La commune cherche également à consolider ses relations avec la région italienne de Reggio, qui doit contribuer au renforcement des structures sanitaires de Tivaouane à travers la mise à disposition de matériel médical et d'ambulances.

Un programme dédié à l'autonomisation des femmes est également en préparation. Il doit accompagner leurs initiatives économiques avec l'appui des services municipaux et de membres de la diaspora.

Les partenariats envisagés couvrent plusieurs secteurs, notamment l'éducation, l'aménagement urbain, l'énergie solaire, la construction de forages ainsi que l'accompagnement des établissements scolaires et des daaras modèles.

Un prix pour valoriser l'enseignement coranique

Dans le domaine de l'enseignement religieux, la municipalité a institué le « Prix Seydi Hadj Malick », une compétition consacrée à la récitation du Saint Coran.