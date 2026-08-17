Sénégal: Préqualifications JO 2028 - Cheikh Sarr dévoile ses 12 Lionnes

À la veille du coup d'envoi du tournoi de préqualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, le sélectionneur national, Cheikh Sarr, a arrêté la liste des douze joueuses qui défendront les couleurs du Sénégal à Guadalajara, au Mexique. Une sélection marquée notamment par l'absence de la capitaine Yacine Diop.

Le Sénégal entre dans la dernière ligne droite de sa préparation pour le tournoi de préqualification olympique féminin de la FIBA, prévu du 17 au 23 août à Guadalajara. Après plusieurs semaines de travail et différentes réductions de son groupe, Cheikh Sarr a finalement retenu douze joueuses pour cette échéance internationale.

Le groupe est composé de Sabou Gueye, Cierra Dillard, Maty Fall, Lena Timera, Nogaye Diagne, Fanta Gassama, Ndioma Kane, Khadidiatou Diouf, Sokhna Bintou Lo, Khadija Faye, Madjiguène Sène et Fatou Kiné Filor.

Yacine Diop, la grande absente

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La principale surprise de cette liste reste l'absence de Yacine Diop. La capitaine des Lionnes, qui figurait encore dans le groupe de 13 joueuses retenu au début du mois, ne participera finalement pas à la campagne de Guadalajara. Aucune explication officielle n'a, pour le moment, été communiquée par la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) concernant cette non-sélection.

Cette absence intervient alors que la sélection sénégalaise s'apprête à disputer une compétition importante dans la perspective des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Le tournoi mexicain constitue en effet une étape déterminante dans le parcours qualificatif.

Quatre joueuses confrontées à des difficultés de voyage

À l'approche de la compétition, le staff technique a également dû composer avec des difficultés logistiques. Quatre joueuses retenues dans le groupe, Sabou Gueye, Nogaye Diagne, Ndioma Kane et Madjiguène Sène, n'avaient pas encore rejoint Guadalajara au moment de la première séance d'entraînement des Lionnes. La sélection sénégalaise avait ainsi démarré sa préparation au Mexique avec seulement huit joueuses.

Ces quatre internationales devaient rejoindre le groupe dimanche, après un réaménagement de leur itinéraire de voyage. Des difficultés liées aux conditions de transit avaient empêché leur départ avec le premier contingent.

À Guadalajara, le Sénégal évoluera dans le groupe B en compagnie du Canada, du Mexique, pays hôte, et des Philippines. Les Lionnes devront donc se mesurer à une opposition particulièrement relevée pour espérer poursuivre leur route vers Los Angeles.

Le tournoi représente ainsi le premier grand rendez-vous de l'ère Cheikh Sarr dans cette campagne olympique. Le technicien sénégalais, revenu aux commandes de la sélection féminine, avait initialement convoqué 22 joueuses avant de réduire progressivement son groupe.