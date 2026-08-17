Ile Maurice: Loin d'être bon marché, mais encore de la valeur à vendre

L'UK-Mauritius Investor Sentiment Report 2026 livre un paradoxe qui mérite l'attention des autorités : Maurice conserve une image favorable auprès des investisseurs britanniques et s'impose comme une passerelle crédible vers l'Afrique, mais son positionnement reste insuffisamment clair et les opportunités d'investissement sont encore trop difficiles à identifier. Le problème n'est donc pas tant l'attractivité du pays que sa capacité à transformer cette confiance en décisions concrètes.

Maurice conserve un capital de confiance appréciable auprès des investisseurs britanniques. C'est l'un des principaux enseignements de ce rapport, réalisé par Invest Africa avec le soutien de l'UK International Development. L'enquête, menée auprès d'investisseurs et complétée par des entretiens, montre que le pays continue d'être perçu comme une destination crédible pour les affaires et l'investissement.

Le sentiment positif atteint 60 % en 2026 et grimpe à 67 % lorsqu'il s'agit des perspectives entre trois à cinq ans. Cette progression est particulièrement importante. Elle suggère que, malgré les incertitudes économiques internationales et une concurrence accrue entre les centres d'investissement, les investisseurs britanniques continuent de croire en la capacité de Maurice à préserver sa compétitivité et à offrir des opportunités sur le moyen terme.

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Mais c'est surtout le positionnement de Maurice comme «Gateway to Africa» qui ressort de l'enquête. Pas moins de 81 % des investisseurs interrogés considèrent Maurice comme une passerelle attractive vers l'Afrique. Cette perception constitue un atout stratégique majeur pour une économie insulaire qui ne peut évidemment compter sur la taille de son marché intérieur.

Pour ces investisseurs, Maurice ne se résume donc pas à son marché domestique. Son intérêt réside dans sa capacité à servir de plateforme vers des marchés africains plus vastes, en s'appuyant sur son secteur financier, son cadre juridique et réglementaire, ses infrastructures ainsi que ses liens économiques internationaux.

Cette perception favorable s'étend à plusieurs secteurs. Le tourisme arrive en tête, avec 90 % de sentiment positif, suivi des services financiers avec 81 %. L'immobilier conserve également une forte attractivité. Mais l'intérêt commence à dépasser les secteurs traditionnels. La fintech et les infrastructures numériques recueillent chacune 67 % de sentiment positif, tandis que l'économie bleue atteint 62 % et les infrastructures 55 %.

Le rapport révèle ainsi une évolution intéressante dans la manière dont les investisseurs britanniques regardent Maurice. L'attractivité de la destination ne repose plus uniquement sur les piliers historiques de son économie. Des perspectives apparaissent dans la technologie, la numérisation, l'économie océanique et les infrastructures. Autrement dit, le potentiel de diversification existe.

Le paradoxe mauricien

C'est précisément à ce stade que le rapport devient plus critique. Le principal problème identifié n'est pas une perte de confiance dans Maurice. Il est davantage lié à la capacité du pays à présenter et à commercialiser ses opportunités d'une manière suffisamment claire et efficace.

Seuls 37 % des investisseurs interrogés considèrent que les informations disponibles sur les opportunités d'investissement à Maurice sont suffisamment claires. Le chiffre est révélateur. Il existe, d'un côté, une perception favorable du pays et, de l'autre, une difficulté à identifier précisément les projets, les secteurs, les règles applicables, les procédures et les possibilités concrètes d'investissement.

Le rapport met ainsi en évidence un déficit d'information davantage qu'un déficit de confiance. Les investisseurs qui connaissent déjà Maurice ont tendance à afficher une conviction plus forte. Cela signifie que le défi consiste moins à convaincre qu'à rendre l'offre mauricienne plus accessible, plus structurée et plus compréhensible.

C'est ici que la question du positionnement devient centrale. Maurice bénéficie d'une excellente réputation, mais cette réputation ne se traduit pas nécessairement par une proposition d'investissement suffisamment lisible. Le pays semble parfois vouloir être simultanément une plateforme financière, un centre régional pour l'Afrique, une destination touristique, un hub technologique, une économie bleue et une base de services internationaux, sans toujours articuler clairement ces différents atouts autour d'une proposition cohérente.

Le rapport consacré au secteur de l'habillement apporte un éclairage supplémentaire sur cette faiblesse. Il montre que Maurice dispose d'une réputation solide en matière de qualité. Tous les acheteurs britanniques interrogés font référence au niveau élevé de qualité des produits mauriciens. Certains situent même cette qualité au-dessus de celle de destinations comme le Sri Lanka ou l'Inde pour certains produits techniques et la rapprochent davantage de marchés comme le Vietnam.

Mais cette force ne s'accompagne pas d'un positionnement suffisamment précis. Lorsqu'ils sont interrogés sur la niche de Maurice dans l'habillement, les acheteurs britanniques ne donnent pas une réponse uniforme. Certains évoquent le made-to-measure, d'autres les produits tissés, les jerseys ou encore les articles plus complexes et sophistiqués. Un autre positionnement possible serait celui du casual-smart wear.

Le constat est donc assez clair : la qualité est reconnue, mais la proposition de valeur n'est pas suffisamment définie. Cette observation dépasse d'ailleurs le seul secteur du textile. Elle rejoint le constat général du rapport sur la nécessité pour Maurice de mieux expliquer ce qu'il offre et pourquoi un investisseur devrait choisir le pays plutôt qu'une autre destination.

La carte du «low-cost»

Le volet consacré au textile met également en évidence une autre réalité importante : Maurice ne peut pas prétendre gagner la compétition internationale sur les coûts. Les acheteurs considèrent le pays comme une destination relativement chère et ne le voient pas comme un fournisseur à bas coût.

Mais cela ne signifie pas que le modèle mauricien soit condamné. Pour les acheteurs qui travaillent déjà avec Maurice, le prix plus élevé est compensé par la qualité du produit, la fiabilité et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Dans un contexte où les marques accordent davantage d'importance aux délais, à la résilience des chaînes logistiques et au nearshoring, la compétitivité ne se mesure plus uniquement au coût salarial.

Le rapport invite donc implicitement Maurice à assumer davantage son positionnement. Plutôt que de chercher à concurrencer les destinations à bas coûts, le pays doit miser sur une économie davantage fondée sur la connaissance, l'innovation, l'automatisation, le design, la qualité du service et la capacité à produire des biens et services à plus forte valeur ajoutée.

Cette logique vaut également pour la stratégie d'investissement. Maurice dispose déjà de nombreux éléments qui peuvent constituer une proposition attractive : stabilité, gouvernance, services financiers, infrastructures, capital humain et accès aux marchés africains. Mais ces avantages doivent être transformés en offres concrètes et facilement identifiables.

Le rapport adresse, à cet égard, un message assez direct aux autorités et notamment à l'Economic Development Board. La lenteur de la réponse gouvernementale aurait déjà contribué à faire perdre certaines opportunités. Une bonne image ne suffit donc plus. Dans un environnement international où les investisseurs disposent d'un choix croissant de destinations, la rapidité d'exécution devient elle-même un facteur de compétitivité.

La gouvernance et la transparence arrivent d'ailleurs en tête des critères déterminants pour les investisseurs, avec 91 %, juste devant la facilité de faire des affaires, à 90 %. Ces chiffres montrent que l'attractivité d'une place d'investissement ne repose pas seulement sur les avantages fiscaux ou les infrastructures. La prévisibilité, la qualité institutionnelle et la capacité de l'administration à répondre rapidement aux demandes sont devenues essentielles.

Au fond, le rapport livre une conclusion plutôt encourageante pour Maurice, mais aussi un avertissement. Le pays ne souffre pas d'un problème fondamental d'image auprès des investisseurs britanniques. Il souffre davantage d'un problème de conversion de cette image en opportunités.

Le véritable enjeu pour la prochaine étape n'est donc plus de convaincre les investisseurs que Maurice est une destination crédible. Il est de leur dire, de manière beaucoup plus précise, où investir, pourquoi investir et à quelle vitesse ils peuvent passer à l'action.