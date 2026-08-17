Sénégal: Décès du journaliste Mamadou Kassé, ancien rédacteur en chef du Soleil

Dakar — Le journaliste à la retraite Mamadou Kassé, ancien rédacteur en chef du quotidien Le Soleil, est décédé dimanche, a appris l'APS de ses proches.

"J'ai le profond regret de vous annoncer le décès, ce jour, à Dakar, de notre ami, frère et collègue Mamadou Kassé, journaliste, ancien rédacteur en chef du Soleil", lit-on sur un post du journaliste Mamadou Koumé, partagé par Mademba Ndiaye dans le Groupe WhatsApp du CESTI.

Mamadou Kassé a en effet été formé au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI), l'école de formation en journalisme de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il a enseigné pendant plusieurs années la presse écrite.

Journaliste émérite, respecté et polyvalent, Mamadou Kassé était connu pour sa rigueur et considéré comme l'un des gardiens de l'orthodoxie dans la profession.