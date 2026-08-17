Cote d'Ivoire: Santé publique - Boundiali renforce son offre sanitaire avec l'inauguration d'un centre départemental de transfusion sanguine

La ville de Boundiali poursuit le renforcement de son système de santé avec la mise en service d'une nouvelle infrastructure sanitaire.

Le vendredi 14 août 2026, la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Professeure Mariatou Koné, également députée-maire de la commune, a procédé à l'inauguration du Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS).

Cette infrastructure moderne devrait contribuer à améliorer la prise en charge des patients et à garantir une meilleure disponibilité des produits sanguins dans la région de la Bagoué.

Le développement des infrastructures sociales se poursuit à Boundiali. Après plusieurs réalisations destinées à renforcer les services de base, la capitale régionale de la Bagoué vient de se doter d'un Centre départemental de transfusion sanguine, implanté au sein de l'hôpital général.

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La cérémonie d'inauguration, présidée par la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Professeure Mariatou Koné, a réuni les autorités administratives, sanitaires et les populations venues célébrer la mise en service de cet équipement attendu depuis plusieurs années.

Érigé sur une superficie de 628 m², le centre a été conçu pour répondre aux besoins croissants des populations en matière d'approvisionnement en produits sanguins. Il permettra notamment de réduire les délais d'acheminement des poches de sang, d'améliorer leur disponibilité et d'optimiser la prise en charge des patients nécessitant des transfusions.

Un centre pour rapprocher les soins des populations

La création de cette structure s'inscrit dans une politique de proximité visant à rapprocher les services de santé des habitants de Boundiali et des localités environnantes.

Jusqu'à présent, de nombreuses familles étaient contraintes d'effectuer de longs déplacements pour obtenir des produits sanguins destinés à leurs proches hospitalisés. Une situation qui compliquait souvent la prise en charge des malades, notamment dans les cas d'urgence.

Avec l'ouverture de ce centre, les populations de la Bagoué disposeront désormais d'un service spécialisé capable de répondre plus rapidement aux besoins en transfusion sanguine.

Intervenant au cours de la cérémonie, la ministre Mariatou Koné a salué les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Au nom des habitants de la région et en son nom propre, elle a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision du développement et les nombreuses infrastructures réalisées dans la Bagoué.

Selon elle, ces investissements traduisent la volonté des autorités de bâtir une Côte d'Ivoire plus ambitieuse et davantage tournée vers la solidarité.

Un investissement stratégique pour la santé régionale

La ministre a également adressé ses remerciements au ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, représenté par son directeur de cabinet adjoint, Soro Kountele Goma.

Elle a aussi salué l'implication du directeur général du Centre national de transfusion sanguine, le professeur Yassongui Mamadou Sékongo, ainsi que l'ensemble des acteurs ayant contribué à la concrétisation du projet.

Prenant la parole, le représentant du ministre de la Santé a rappelé que la première pierre de l'édifice avait été posée le 12 septembre 2025. Moins d'un an plus tard, cette infrastructure est désormais opérationnelle et prête à accueillir les donneurs de sang et les bénéficiaires.

Il a insisté sur les retombées attendues de cet investissement, notamment la réduction des délais d'approvisionnement en produits sanguins et l'amélioration de la qualité des soins.

Un appel à la mobilisation pour le don de sang

Au-delà de la mise en service de cette infrastructure, la ministre Mariatou Koné a lancé un appel aux organisations communautaires, aux associations, aux groupements et à l'ensemble des populations afin qu'ils s'approprient ce nouvel outil sanitaire.

Elle a surtout insisté sur l'importance du don volontaire de sang, rappelant qu'il constitue un acte citoyen et salvateur.

« Donner son sang, c'est sauver des vies », a-t-elle souligné en guise d'exhortation.

Avec l'inauguration du Centre départemental de transfusion sanguine, Boundiali consolide ainsi son statut de pôle sanitaire régional. Une avancée majeure qui devrait permettre d'offrir aux populations de la Bagoué une réponse de proximité à un besoin essentiel de santé publique.