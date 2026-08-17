Sénégal: Bientôt une industrie spécialisée dans l'assemblage à Saint-Louis

Le Sénégal veut franchir un nouveau cap dans la production locale de matériels numériques. Une unité industrielle spécialisée dans l'assemblage et, à terme, la fabrication d'ordinateurs portables et de smartphones devrait voir le jour à Saint-Louis à partir de 2027. Le projet, porté dans le cadre du programme « Sénégal Digital Factory », ambitionne de créer des emplois, de renforcer les compétences locales et de faire de la ville du nord un pôle de production numérique.

À partir de 2027, le Sénégal prévoit d'y implanter une unité manufacturière dédiée à l'assemblage et à la fabrication de produits numériques, notamment des ordinateurs portables et des smartphones. L'annonce a été faite par le directeur de l'Économie numérique et des Partenariats au ministère des Télécommunications et du Numérique, Roger Thiam, en marge de la dixième édition des Masterclass du département Communication de l'Université Gaston Berger (UGB), organisée les 13 et 14 août. Selon lui, de « gros partenaires » devraient accompagner la mise en oeuvre de ce projet, dont l'ambition est de faire de Saint-Louis un véritable site d'assemblage et de fabrication de matériels numériques. « Nous sommes venus leur présenter ce programme qui se veut efficace et créateur d'impact, d'emploi et de formation des jeunes », a-t-il expliqué.

Au-delà de la simple implantation d'une unité industrielle, le projet entend créer un écosystème autour de la production numérique. Il s'inscrit dans le programme « Sénégal Digital Factory » et constitue, selon Roger Thiam, une déclinaison du New Deal technologique.

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L'un des enjeux majeurs sera la disponibilité d'une main-d'oeuvre suffisamment qualifiée pour accompagner le développement de cette industrie. Sur ce point, l'Université Gaston Berger apparaît comme un atout important, compte tenu de son potentiel en matière de formation dans les domaines du numérique, de l'ingénierie et des technologies. « Nous espérons que ces jeunes qui sont massivement formés ici deviendront les experts, les ingénieurs et même les patrons de cette industrie manufacturière », a déclaré Roger Thiam.

Le ministère des Télécommunications et du Numérique prévoit également d'installer, d'ici à la fin de 2026, un premier laboratoire Unipod à Saint-Louis. Pour l'UGB, ces initiatives constituent une opportunité de rapprocher davantage l'université du monde professionnel. Le chef du département Communication, Mamadou Diouma Diallo, a rappelé que les Masterclass organisées par son département visent précisément à renforcer cette passerelle entre la formation universitaire et les réalités du marché du travail. Il s'est réjoui des annonces du ministère, estimant que les laboratoires d'innovation et le projet industriel pourraient offrir de nouvelles perspectives aux étudiants.