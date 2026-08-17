Sénégal: Prytanée militaire - Ameth Babou, meilleur élève du Concours général, reçu par le Cemga

Le Chef d'état-major général des Armées (Cemga), le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, a reçu en audience l'élève-officier Ameth Babou, sacré meilleur élève du Concours général 2026, a indiqué la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa).

Élève en classe de terminale S1 au Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis, Ameth Babou s'est distingué en remportant quatre premiers prix, en Français, en Citoyenneté et Droits de l'Homme, en Dissertation philosophique et en Physique.

Cette audience a été l'occasion pour le Cemga de renouveler les félicitations des Armées au jeune lauréat pour ses performances au Concours général et au baccalauréat, mais également pour ses résultats aux Olympiades de mathématiques.

À travers cette rencontre, les Armées ont salué les performances exceptionnelles de l'élève et son parcours académique, qui fait honneur au Prytanée militaire Charles N'Tchoréré et à l'institution militaire.