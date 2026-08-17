Algérie: Kouidri ordonne d'accélérer la réalisation des projets de production de médicaments anticancéreux et de vaccins

ALGER — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a présidé, dimanche à Alger, une réunion technique consacrée au suivi de l'état d'avancement des travaux de réalisation de nombre de projets stratégiques relevant du groupe Saidal, notamment les projets de production de médicaments anticancéreux et de vaccins.

Au cours de cette réunion, tenue au siège du ministère en présence de cadres du groupe Saidal et de représentants de sociétés étrangères, des exposés techniques ont été présentés sur l'avancement des travaux de réalisation des projets.

Il s'agit du projet de production de médicaments anticancéreux dans la wilaya de Constantine et du projet de production de vaccins dans la wilaya d'Annaba, deux projets prioritaires visant à renforcer les capacités nationales en matière de production pharmaceutique.

Lors de cette réunion, M. Kouidri a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme de réalisation de ces deux projets et de respecter les délais impartis pour leur entrée en exploitation avant la fin du quatrième trimestre de 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a également souligné que la concrétisation de ces projets dans les délais impartis permettra de renforcer les capacités nationales de production de médicaments et de soutenir les efforts de réalisation de la souveraineté sanitaire, notamment en matière de produits pharmaceutiques d'importance stratégique.