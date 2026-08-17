Algérie: Un programme culturel tracé à travers les wilayas

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, dimanche, un programme culturel national à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la poésie (17 août), au niveau des bibliothèques principales de lecture publique à travers l'ensemble des wilayas.

Ce programme, célébrant la poésie algérienne et sa place sur la scène culturelle nationale, vise à "valoriser la création poétique algérienne" et à "honorer les poètes et leur contribution à l'enrichissement de la culture nationale", précise le communiqué du ministère.

Le programme prévoit l'organisation d'une série d'activités culturelles, dont des soirées poétiques à travers plusieurs wilayas, des hommages aux poètes, des expositions d'ouvrages et de recueils de poésie, des séances de vente-dédicace et des rencontres sur la poésie nationale et son rôle dans l'expression de la mémoire, de l'identité et de l'appartenance.

Cet événement sera "l'occasion d'ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et d'échange, contribuant ainsi à ancrer la culture de la lecture et à encourager les jeunes talents à l'écriture et à la création", conclut le communiqué.