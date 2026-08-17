Algérie: Arrivée du troisième et dernier groupe d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger

ALGER — Le troisième et dernier groupe d'enfants de la communauté nationale établie en France et dans nombre de pays européens est arrivé, dimanche, en Algérie, pour participer aux camps d'été 2026, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse.

"Le troisième et dernier groupe d'enfants de la communauté nationale établie en France et dans nombre de pays européens a été accueilli à l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediene, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour permettre à 2.000 enfants et jeunes de la communauté nationale établie à l'étranger de bénéficier des camps d'été", précise la même source.

Ce groupe compte "578 enfants et jeunes, qui seront répartis entre les centres de vacances et de loisirs des wilayas d'Alger, de Boumerdès, d'Oran, de Béjaïa et de Jijel, afin de bénéficier d'un programme éducatif, culturel et récréatif intégré tout au long de leur séjour".

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Ce programme s'inscrit dans le cadre de la coopération et de la coordination entre le ministère de la Jeunesse et celui des Affaires étrangères, représenté par le secrétariat d'Etat chargé de la Communauté nationale à l'étranger, avec "la pleine mobilisation des représentations diplomatiques et consulaires concernées, qui ont contribué à la préparation de l'opération et à l'accompagnement de ses différentes étapes, garantissant ainsi les meilleures conditions d'accueil et de prise en charge des enfants de la diaspora durant leur séjour", souligne la même source.

Ce programme comprend "trois sessions de camps d'été au profit de 2.000 enfants et jeunes, avec la programmation de 16 vols pour assurer le transport des participants et la mise à disposition de huit centres d'accueil et de regroupement, les camps étant répartis à travers sept wilayas côtières, afin de permettre aux bénéficiaires de profiter d'un programme pédagogique intégré alliant les dimensions historique, culturelle, touristique et récréative".

Le programme prévoit également "l'organisation d'ateliers et d'activités à caractère artistique et créatif, ainsi que des programmes favorisant les rencontres et les échanges culturels, en vue d'enrichir l'expérience des participants et de leur offrir des espaces de communication et d'interaction, tout en leur permettant de découvrir les différents aspects du patrimoine national".

Prévue durant la seconde moitié du mois d'août en cours, "cette session offre aux participants l'occasion de puiser dans le riche patrimoine historique et culturel de leur pays d'origine, de découvrir de près son héritage civilisationnel et de prendre part aux différentes activités programmées dans des espaces sûrs et adaptés, alliant divertissement, découverte et échanges".

Pour rappel, le ministère de la Jeunesse a accueilli, la semaine dernière, 26 jeunes et enfants de la communauté nationale établis en Arabie saoudite et 36 autres résidant dans des régions tunisiennes frontalières avec l'Algérie, et ce, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, représenté par le secrétariat d'Etat chargé de la Communauté nationale à l'étranger.

Au total, "environ 37.000 enfants et adolescents bénéficieront du programme des camps d'été 2026 à l'échelle nationale, tandis que les différents programmes organisés par le ministère durant la saison estivale profiteront à près d'un demi-million de jeunes à travers les wilayas du pays", selon la même source.