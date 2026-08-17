Algérie: Le pays en lice pour la qualification aux JO de Los Angeles

LE CAIRE — La sélection algérienne de beach-volley prendra part au Championnat d'Afrique, prévu du 17 au 23 août à Alexandrie (Egypte), avec la participation de 28 pays dans les épreuves messieurs et dames et un enjeu double, puisqu'il offre le titre continental et une qualification directe aux Jeux olympiques (JO) de Los Angeles-2028, a annoncé, dimanche, la Confédération africaine de volley (CAVB).

Le championnat continental attribuera, en effet, deux billets pour les JO-2028, au vainqueur de l'épreuve messieurs et à celui de l'épreuve dames, ce qui confère une importance particulière à chaque rencontre et à chaque point dans la course à la qualification olympique.

Les compétitions se dérouleront sur les courts de la plage d'Abou Heif, dans la région de Sidi Bishr, où les représentants algériens tenteront de réaliser le meilleur parcours possible face à plusieurs sélections africaines de référence et de se mêler à la lutte pour le titre continental, synonyme de qualification directe aux JO de Los Angeles.

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Outre l'Algérie, 27 autres pays prendront part à cette compétition : l'Egypte, la Tunisie, le Mozambique, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, le Burundi, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Niger, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République centrafricaine, le Kenya, l'Angola, le Botswana, Maurice, les Comores, la Sierra Leone, l'Ouganda, le Lesotho, la Gambie, l'Afrique du Sud et les Seychelles.

La participation algérienne constitue une opportunité pour le beach-volley national de se mesurer au haut niveau africain, face à des sélections disposant d'une expérience continentale et olympique, mais également à des équipes qui ambitionnent de décrocher une première qualification aux Jeux olympiques.

La présence africaine dans les épreuves olympiques de beach-volley remonte aux Jeux d'Athènes-2004, avec l'Afrique du Sud comme première nation du continent à participer à cette discipline.

Cinq pays africains ont jusque-là pris part aux épreuves olympiques de beach-volley, et le rendez-vous d'Alexandrie constitue ainsi une occasion supplémentaire pour les autres sélections du continent de rejoindre le cercle des nations africaines ayant participé aux Jeux olympiques.

Le pays hôte, l'Egypte, figure parmi les prétendants aux deux billets qualificatifs, en bénéficiant notamment de l'avantage du terrain et du soutien du public. Toutefois, la concurrence s'annonce ouverte avec la présence de 27 autres nations, toutes déterminées à décrocher le titre continental et, par conséquent, le précieux sésame olympique.

Les organisateurs s'attendent à une compétition relevée, compte tenu des spécificités du beach-volley, une discipline où les conditions climatiques, la forme physique, la complémentarité entre les membres de chaque paire et la capacité à gérer les points décisifs peuvent s'avérer déterminantes.