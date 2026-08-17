Algérie: Arrivée de deux groupes d'enfants de la communauté nationale établie en France

ALGER — Deux groupes d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger sont arrivés, dimanche à l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediene, en provenance de France, pour participer au programme des camps d'été 2026.

Les deux groupes comptent 115 enfants de Paris et 71 autres de Strasbourg sur un total de 2.000 enfants de la communauté nationale établie à l'étranger concernés par la participation aux camps d'été 2026, a déclaré à la presse le directeur central au ministère de la Jeunesse, Ramdane Ikhlef.

"Ce programme intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à assurer la prise en charge des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, à renforcer leurs attaches avec la mère patrie et à tisser des liens entre les enfants de la diaspora et leurs pairs en Algérie, bénéficiaires des camps d'été, en assurant leur participation aux différents programmes nationaux", a-t-il expliqué.

De leur côté, les enfants ont exprimé leur grande joie et leur fierté de visiter leur mère patrie.

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Pour rappel, cette initiative nationale s'inscrit dans le cadre de la coordination des efforts gouvernementaux entre le ministère de la Jeunesse et les services du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, avec la contribution active sur le terrain des représentations diplomatiques et consulaires concernées par cette opération.