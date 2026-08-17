Le Royaume du Maroc s'acquitte comme il se doit, depuis plusieurs années, de ses responsabilités en matière de contrôle et de gestion des flux migratoires, et le moment est venu aujourd'hui pour les pays européens de faire de même, a affirmé Paolo von Schirach, président du think tank américain Global Policy Institute.

« Aujourd'hui, le renforcement de la coopération avec le Maroc s'impose comme un impératif pour une gestion plus efficiente des flux migratoires, notamment à travers une meilleure coordination et des mécanismes d'alerte et de veille plus efficaces », a déclaré à la MAP M. von Schirach, par ailleurs professeur de sciences politiques et de relations internationales à la Bay Atlantic University de Washington.

Mettant en avant les efforts considérables déployés par le Maroc et son engagement ferme pour la lutte contre la migration irrégulière, cet expert a relevé que le fardeau de la lutte contre ce phénomène ne peut reposer sur les actions d'une seule partie, mais il s'agit d'un effort collectif qui exige une mobilisation et une coordination de l'ensemble des parties concernées.

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Il a ainsi souligné l'impératif de renforcer les canaux de coopération et de communication afin de mieux anticiper et gérer ce genre de situations, tout en appelant à une étroite collaboration en vue de consolider les mécanismes existants.

Evoquant la problématique migratoire dans sa dimension mondiale, l'expert américain a estimé que cette question constitue un enjeu structurel qui ne saurait être appréhendé uniquement sous l'angle sécuritaire et du contrôle frontalier.

Il a, dans ce sens, appelé les pays du nord à se pencher sur les causes profondes de ce phénomène, notamment sur les plans économique, social et de développement.