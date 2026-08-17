Congo-Kinshasa: Salubrité médiatique au pays - Patrick Muyaya passe au grand virage !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, affiche une ferme volonté de passer à la vitesse supérieure pour imposer la salubrité médiatique en RDC. Une dynamique qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des résolutions des états généraux de son secteur, organisés en janvier 2022. Voilà qui justifie la ronde de quelques médias audiovisuels basés dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, effectuée par son Directeur de cabinet, Nicolas Lianza Likwale, la semaine dernière, pour s'assurer du processus d'assainissement du secteur audiovisuel et de la migration vers la Télévision Numérique Terrestre (TNT).

Il était accompagné du Coordonnateur national du Comité de migration vers la télévision numérique terrestre, Georges Malutama, ainsi que de la Directrice-cheffe de service du Secrétariat général du Ministère de la Communication et Médias, Madame Tina Likula. Cette mission s'inscrit dans la dynamique engagée par le Ministre Patrick Muyaya Katembwe depuis la 53e réunion du Conseil des ministres du 25 juillet 2025, visant notamment le contrôle des fréquences radio et télévision, la régularisation des éditeurs de programmes, ainsi que le respect des normes techniques, administratives et fiscales applicables à l'exploitation de la TNT en RDC.

Au cours de cette descente, les responsables des médias visités ont reçu, après évaluation, une fiche de conformité administrative et fiscale ainsi qu'un certificat d'avis technique favorable attestant de leur conformité aux normes DVB-T2. « L'objectif de cette visite, c'est d'identifier et de contrôler les opérateurs du secteur audiovisuel afin d'évaluer la qualité des services, la conformité technique, administrative et fiscale », a déclaré Nicolas Lianza Likwale. Le Directeur de cabinet a également souligné que cette opération vise à encourager les opérateurs à se conformer aux exigences légales : « Nous voulons que ce beau métier des médias reste aux professionnels et à ceux qui investissent sérieusement dans ce secteur. Il y aura des sanctions positives pour les médias conformes et des sanctions négatives pour ceux qui ne le sont pas ».

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Saluant les efforts des éditeurs ayant régularisé leur situation durant la période de moratoire, il a assuré que « les portes du Secrétariat général et de la Coordination de la TNT restent ouvertes à tous les acteurs du secteur audiovisuel désireux de se mettre en règle ». Le Ministère rappelle qu'un récépissé officiel signé par le Ministre Patrick Muyaya Katembwe sera délivré dans les prochains jours aux éditeurs reconnus viables et conformes. Les opérateurs qui ne se seront pas présentés pour régulariser leur situation administrative, fiscale et technique s'exposeront à des mesures de déconnexion, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La prochaine phase de cette opération concernera les éditeurs de programmes hébergés auprès des diffuseurs privés.