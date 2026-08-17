Le célèbre bédéiste congolais, Barly Baruti, a été voir, le 13 août 2026, la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka à la primature. Au coeur des échanges, les préparatifs du « Salon africain de la bande dessinée et de l'autre musik », prévu du 11 au 13 septembre 2026 à Kinshasa. L'hôte de la Cheffe du Gouvernement a saisi l'occasion pour vanter l'engagement de celle-ci dans la promotion des acteurs du secteur des industries culturelles et créatives.

Les ICC, une mine d'or à valoriser

Un vent frais de renouveau souffle sur la culture en République démocratique du Congo. Afin de promouvoir les industries culturelles et créatives (ICC), Judith Suminwa soutient les initiatives des acteurs du secteur. Ces projets contribuent à la création d'emplois saisonniers pour les jeunes et participent à l'économie du pays.

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Dans sa restitution, Barly Baruti a apprécié le sens de l'écoute de la Cheffe du Gouvernement, qui est en première ligne dans la bataille de valorisation et d'encadrement des ICC. Pour cette figure emblématique et fierté nationale du monde de la bande dessinée, cet événement a pour objectif clair de faire de la capitale congolaise le phare du 9e art sur le continent. L'artiste y croit dur comme fer : « Kinshasa deviendra la capitale africaine de la bande dessinée, comme Ouagadougou pour le cinéma, Bamako pour la photographie ou Abidjan pour les arts de la scène.»

Par ailleurs, il a renseigné que les discussions portaient principalement sur des questions logistiques et administratives cruciales. Il s'agit d'assurer l'accueil des invités du monde entier et de faciliter l'accès aux scènes. Barly Baruti a particulièrement insisté sur la nécessité de faciliter l'obtention des visas pour que les festivaliers repartent avec une image positive de la RDC.

Une Première Ministre passionnée d'art

Au-delà du cadre formel, l'artiste confie avoir découvert une Première Ministre éprise d'art, qui s'intéresse aux différentes disciplines. Barly Baruti n'a pas caché sa surprise agréable en découvrant l'atmosphère de travail de la Cheffe du Gouvernement. Dans son bureau, des oeuvres de grands maîtres de la peinture congolaise, comme Lema ou Mavinga, côtoient des bandes dessinées et des caricatures.

«C'est quelque chose qui m'a profondément ravi», a-t-il déclaré.

Célébration de l'art de la bande dessinée et de la musique sur fond de mobilisation contre le Genocost

Pour cette édition 2026, le bédéiste veut faire de ce salon populaire et culturel majeur un espace de mémoire et d'expression pour dénoncer le génocide pour des gains économiques (Genocost) en République démocratique du Congo à travers l'oeil artistique.

« Cette année, nous avons un thème très fort, mais symbolique pour notre festival : « Bomoyi, Kaka Se Bomoyi » (La vie, rien que la vie). Pour qu'il soit bien visible que nous sommes là pour célébrer la vie, dans toute sa force et sa résilience, cette célébration n'occultera pas les sombres réalités du pays », a-t-il conclu.

Dans le Programme d'actions du Gouvernement, la Première Ministre réserve une part belle à la création d'emplois. L'intérêt porté au secteur culturel n'est donc pas hasardeux. L'ambition exprimée est de promouvoir tous les secteurs de la vie sociale qui participent au développement économique du pays et au rehaussement de la Nation à l'échelle internationale. Il s'agit plus singulièrement, non seulement de créer des emplois, mais aussi de susciter un marché interne des arts. Un modèle économique national dans ce secteur, qui permettra aux artistes d'évoluer et de vivre pleinement de leur art.