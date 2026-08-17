En marge de sa visite de travail et d'amitié au Gabon, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu ce dimanche 16 août 2026 dans la Zone Industrielle Spéciale (ZIS) de Nkok, située à une trentaine de kilomètres de Libreville et fleuron industriel continental pour la transformation locale du bois.

Ce déplacement vise à renforcer le partage d'expériences sur la gestion durable des forêts du Bassin du Congo et la valorisation industrielle des ressources naturelles.

Sous la conduite du ministre gabonais de l'Industrie et de la Transformation locale, le Chef de l'État a suivi une présentation consacrée à l'historique, au fonctionnement et aux performances de cette plateforme industrielle, avant de parcourir plusieurs unités de production implantées sur le site et connectées à un terminal ferroviaire.

Grâce à un guichet unique administratif et des incitations fiscales, la ZIS de Nkok a réussi à structurer une filière bois à forte valeur ajoutée, une organisation qui contribue à la création d'emplois.

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Deuxième massif forestier tropical mondial, la RDC entend s'imprégner de l'expérience gabonaise pour accompagner la réorganisation de la filière bois, attirer davantage d'investissements, favoriser l'implantation d'industries locales de transformation et dynamiser ses propres zones économiques spéciales, notamment celle de Maluku.