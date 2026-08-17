Afrique Centrale: Le Président Félix Tshisekedi a rencontré la diaspora congolaise de Libreville

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé, ce dimanche 16 août à Libreville, avec la communauté congolaise établie au Gabon sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, les processus de paix de Washington et de Doha ainsi que le projet de dialogue national inclusif.

Devant ses compatriotes, le Chef de l'État a retracé les différentes démarches entreprises par la République démocratique du Congo en faveur du retour de la paix. Il a notamment évoqué les engagements pris dans le cadre des processus diplomatiques conduits à Washington et à Doha.

Le Président Félix Tshisekedi a cependant dénoncé la mauvaise foi du Rwanda dans l'application des engagements souscrits. Malgré les difficultés rencontrées, il a assuré que la RDC poursuivra ses efforts diplomatiques jusqu'au rétablissement d'une paix durable et au plein respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

Concernant le dialogue national inclusif, le Chef de l'État a annoncé une prochaine adresse à la Nation au cours de laquelle il précisera sa vision ainsi que les contours de cette initiative envisagée pour renforcer la cohésion nationale.

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« Ce dialogue sera différent de tous les dialogues qu'a connus ce pays », a-t-il déclaré.

À travers cet échange direct, le Président de la République a tenu à informer la diaspora congolaise du Gabon des démarches engagées pour répondre aux défis sécuritaires du pays et consolider l'unité nationale.