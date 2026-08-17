Sénégal: Dahira Moustarchina wal moustarchidati - L'appel de « Keur Dieumb » résonne toujours aux «Champs des courses»

Pour traduire en actes la volonté exprimée en 1978 à « Keur Dieumb Ndiaye » par son père biologique et guide spirituel Serigne Cheikh Ahmet Tidiane Sy « Al Maktoum » RTA pour assurer l'organisation et la formation religieuse de la jeunesse sénégalaise désemparée et durement éprouvée par une décennie (1968-1978) de crises sociales et révoltes politiques récurrentes, Serigne Mouhamadou Moustapha Sy la concrétise en créant la « Dahira Moustarchidiin Wal Moustarchidaati » et le Mouvement éponyme. Quarante-huit ans après, l'appel résonnera toujours aux « Champs des courses » de Tivaouane.

L'idée du « Dahira Moustarchidiin wal Moustarchidaati » (celui qui est en perpétuelle quête de la droiture) de la « Khadara Malikiya » de Tivaouane et de la confrérie soufie Tidiane a germé dans les années 1970, dans l'enceinte de la résidence de Tivaouane du premier khalife général de Tidjanes, Serigne Babacar Sy RTA, en réponse à la décennie (1968-1978) de crises socio-politiques marquées par les grèves des syndicats et des étudiants, la politique d'austérité (ajustement structurel), la sécheresse, la crise pétrolière et le monopartisme de fait du pouvoir UPS-PS suivies de révoltes des jeunes que le Sénégal a vécues. Toutefois, elle a été matérialisé suite à la forte plaidoirie de Serigne Cheikh Ahmeth Tidiane Sy « Al Maktoum » RTA lors d'une conférence religieuse publique mémorable organisée à en 1978 à son lieu de retraite situé au village de « Keur Dieumb Ndiaye » (arrondissement de Notto Djobass, département de Thiès). « Après 10 ans de révolte, il doit s'ensuivre 10 ans de travail et d'action », avait déclaré Al Maktoum devant un auditoire conquis

L'objectif visé alors était de pour sauver la jeunesse sénégalaise durement éprouvée par les crises socio-politiques de la décennie 1968-1978 pour leur offrir de nouveaux repères. Son fils Serigne Mouhamadou Moustapha Sy, s'engagea à mettre en oeuvre les recommandations de son guide spirituel et unique référence pour récupérer ces jeunes déstabilisés par des années de conflits et révoltes en les organisant méthodiquement à travers la formation autour d'idéaux religieux, spirituels et socio-politiques. Selon le chargé de communication, Makhary Mbaye, « la Dahira Moustarchidine wal Moustarchidati est un mouvement multidimensionnel et une réalité mystique imbue de la quête du savoir et de la spiritualité, une voie sunnite où tous les enseignements sont inspirés de la vie du Prophète Muhamed (Psl). C'est aussi un organisme politique avec le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) qui en est l'aile politique et qui a été créé dans un contexte de crise ».

Dans cette perspective, à côté du cycle de conférences religieuses animées par leur guide spirituel Serigne Cheikh Ahmet Tidiane Sy Al Maktoum portant sur l'« Unicité de Dieu » (Tawkhiid), ce regroupement multifacettes a aussi à son actif rencontres socio-politiques et conférences religieuses ainsi que la tenue d'un colloque international qui a été organisé sous la présidence effective de l'ancien président de la République du Sénégal Abdou Diouf. S'y ajoutent la Ziyaara Achoura (Tamkharit) de Tivaouane moment de communion entre lui et toutes les coordinations régionales du Dahira et le très couru Gamou de l'hippodrome du « Champ des courses » de Tivaouane qui ne désemplit pas depuis 1998. L'évolution du Dahira est également marquée par l'organisation de nombreuses rencontres et conférences dédiées exclusivement à l'enfance, à la jeunesse, à la femme et aux personnes du troisième âge.

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Des activités éducatives, génératrices de revenus et récréatives (colonies et camps de vacances) sont organisées en leur faveur. Dans cette dynamique, l'Institut « Al Irshaad », la télévision « Mourchid » et les Universités du Ramadan, tribunes religieuses, scientifiques et culturelles et creuset d'échanges intellectuels, ont été créés. Ces supports et cadres ont fini par jeter des passerelles entre les enseignements du Prophète Muhamed et ceux de l'Occident. Sous la bénédiction de Serigne Mouhamadou Moustapha Sy « Al-Mourchid », responsable moral du « Dahira Moustarchidine wal Moustarchidati », quarante-huit ans après, l'appel spirituel de « Keur Dieumb va encore résonner cette année à l'occasion de l'édition 2026 du Maoulidou Nabi 1448 aux « Champs des courses » de la ville sainte de Tivaouane.