Sénégal: Un canal de la TNT ouvert au COSKAS pour améliorer la diffusion des contenus durant le Gamou

Tivaouane — L'opérateur national Télédiffusion du Sénégal (TDS) a mis le canal 99 de la Télévision numérique terrestre (TNT) à la disposition du comité d'organisation du Gamou, afin d'assurer une meilleure couverture et une large diffusion des contenus produits lors de ce rassemblement religieux prévu le 25 août.

La Directrice générale de TDS, Aminata Sarr Ndiaye, était à Tivaouane à quelques jours du Gamou, qu'elle a présenté comme un "grand moment de convergence, de communion et de célébration de la naissance du Prophète Mouhammad (PSL)".

Le Mawlid, c'est aussi, a-t-elle dit, un évènement "de dimension particulière", une occasion de célébrer l'héritage et les enseignements d'El Hadji Malick Sy, ce qui justifie l'accompagnement de la TDS, en sa qualité d'opérateur national de diffusion, en mettant à la disposition du comité d'organisation du Gamou, le COSKAS, le canal 99 de la TNT.

L'objectif est d'assurer une meilleure couverture et une large diffusion des contenus produits à l'occasion de l'événement pour "permettre à des millions de fidèles qui ne pourront pas effectuer le déplacement à Tivaouane, de suivre les différentes activités du Gamou".

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Aminata Ndiaye Sarr Ndiaye a exprimé la volonté de l'opérateur national de diffusion de renforcer l'accompagnement des communautés religieuses dans la couverture des grands rassemblements.

Elle a rappelé s'être rendue récemment, dans la même optique, à Touba, dans le cadre du Magal.

La Directrice générale de la TDS a, par ailleurs, sollicité les prières des guides religieux pour la paix, la solidarité et l'hospitalité au Sénégal.

Elle a également formulé des voeux pour la réussite des missions que lui a confiées le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au service du peuple sénégalais.