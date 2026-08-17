Sénégal: Tivaouane - La mairie prévoit de libérer les principaux axes routiers des occupations anarchiques avant le Gamou

Tivaouane — La mairie de Tivaouane prévoit de libérer les principaux axes routiers de la ville, grâce à une opération de régulation du commerce ambulant et de lutte contre les occupations anarchiques, destinée à prévenir les accidents liés à des dérapages de véhicules, en période de Gamou, a annoncé, samedi, le maire Demba Diop Sy.

Le commerce ambulant et les occupations anarchiques des principaux axes feront l'objet de mesures de contrôle, afin de faciliter la circulation et de prévenir les accidents liés à des dérapages de véhicules, notés en période de Gamou, a déclaré Demba Diop Sy.

Il donnait un point de presse pour décliner les actions de la mairie en prélude de ce grand rassemblement annuel célébrant l'anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (PSL).

Selon l'édile, une "attention particulière" sera accordée au périmètre situé autour des mosquées, qui est régi par une délibération municipale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Celle-ci sera appliquée "avec rigueur" par des équipes de contrôle chargées de prévenir les occupations irrégulières et les comportements incompatibles avec le caractère sacré de cet espace, a-t-il assuré.

La municipalité a aussi insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité des personnes et des biens, particulièrement sur les principaux axes routiers reliant Dakar à Tivaouane.

La mairie a appelé les chauffeurs au strict respect du Code de la route, à éviter la surcharge et à adopter une conduite prudente, afin de réduire les risques d'accidents durant la période de forte affluence.

M. Sy a profité de l'occasion pour évoquer les partenariats de sa commune dans le cadre de la coopération décentralisée.

Une délégation municipale s'est rendue à Philadelphie, aux États-Unis, dans le cadre d'une mission destinée à concrétiser des accords de partenariat technique et institutionnel avec cette ville américaine, a-t-il rapporté.

Selon lui, la municipalité travaille par ailleurs au renforcement de ses relations avec la région italienne de Reggio, qui s'est engagée à fournir du matériel médical et des ambulances destinés aux structures sanitaires de la commune.

Un programme spécifique consacré à l'autonomisation des femmes se met en place, pour accompagner leurs initiatives économiques, avec l'appui des services municipaux et d'experts issus de la diaspora.

Ces accords concernent notamment les secteurs de l'éducation et de l'aménagement urbain. Ils prévoient de couvrir les domaines de l'équipement solaire, de la construction de forages et l'accompagnement des établissements scolaires et des daaras modèles.

Dans le domaine de l'enseignement religieux, le conseil municipal a institué le "Prix Seydi Hadj Malick" pour la récitation du Saint Coran, dont la première édition est prévue le 22 août, en prélude des principales manifestations du Gamou.

Cette compétition destinée aux élèves des daaras de la commune de Tivaouane, vise à encourager l'apprentissage du Coran, à valoriser les pensionnaires des daaras et à promouvoir l'excellence dans l'enseignement religieux.

Enfin, le maire a évoqué l'implication de sa municipalité dans les démarches administratives, foncières et médiation ayant permis d'obtenir le site sur lequel est construit le nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, dont la mise en service progressive a démarré lundi.

Ces différentes initiatives traduisent, selon la commune, une volonté de doter Tivaouane de plus infrastructures et services essentiels, tout en renforçant sa capacité à faire face aux grands rendez-vous religieux et à mobiliser les partenariats extérieurs au service du développement local.