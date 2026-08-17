Sénégal: Un mouvement appelle à renforcer la sécurité et la discipline dans les transports

Touba — Le Mouvement des "bâtisseurs" a appelé les autorités à renforcer les mesures de sécurité dans le secteur des transports, dénonçant l'indiscipline des chauffeurs, les excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant et le manque d'entretien des véhicules.

"Nous appelons les autorités à sévir contre les comportements à risque dans le secteur des transports. L'heure est grave face à la multiplication des accidents", a déclaré le président du mouvement, Bassirou Gaye, samedi, lors d'un point de presse.

Il a déploré "presque plus de 33 morts" en une semaine, imputant ces drames à "l'indiscipline des chauffeurs ", aux excès de vitesse, à l'usage du téléphone au volant, à la conduite en état d'ivresse et au manque d'entretien de certains véhicules.

M. Gaye a demandé à l'État d'appliquer le permis à points et de "sanctionner à la hauteur des fautes" commises par les conducteurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le mouvement plaide également pour un meilleur éclairage de l'autoroute à péage menant à Touba et l'installation de postes de sapeurs-pompiers le long de cet axe, afin de renforcer la sécurité des usagers.

Le Mouvement des "bâtisseurs" a, par ailleurs, appelé à une implication accrue des populations dans la lutte contre l'insécurité à Touba, à travers une "culture de la dénonciation".

Il invite les habitants à signaler aux autorités les situations ou comportements suspects et dénonce notamment les parcelles abandonnées ainsi que la conduite de charrettes par des enfants.

Sur le plan éducatif, il considère que "le manque d'éducation" constitue une "source de tous les problèmes" et salue les initiatives de Serigne Mountakha Mbacké, notamment la création de l'Université Cheikhoul Khadim.

Le mouvement demande enfin l'organisation d"' assises sur la sécurité de Touba" et appelle les autorités à accorder davantage d'attention aux questions de développement et au "désespoir" des jeunes.