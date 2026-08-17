Sénégal: Matam - Plus de soixante poches de sang collectées lors d'une journée de don à Sédo Sébé

Sédo Sébé — Quelque 63 poches de sang ont été collectées, samedi, au poste de santé de Sédo Sébé, un village de la commune de Nabadji Civol, à l'occasion d'une journée de don de sang organisée par l'Association des élèves, étudiants et cadres de Sédo Sébé (AEECSS).

"'Nous avons organisé cette journée de don de sang pour contribuer à l'approvisionnement en sang et soutenir les médecins qui sont parfois confrontés à des situations difficiles dans la prise en charge des malades", a expliqué le docteur Omar Diop, membre de l'AEECSS.

La collecte de 63 poches de sang constitue l'un des principaux résultats de cette activité, qui a enregistré une forte mobilisation des populations de Sédo Sébé, a indiqué M. Diop à la clôture de la journée.

"Nous sommes vraiment satisfaits de la mobilisation de la population, qui est venue répondre favorablement et massivement à notre appel", a-t-il ajouté.

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La journée a également été marquée par une opération de distribution de 3000 moustiquaires imprégnées, offertes avec l'appui du professeur Aliou Thiongane, coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

Selon Dr Diop, cette initiative vise à renforcer la prévention du paludisme et à contribuer à la protection des populations de cette partie nord du pays.