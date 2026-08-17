Cote d'Ivoire: Transport/Congrès de la Fenscci - Réélu, Abdoulaye Sylla investi dans la ferveur

La Fédération nationale des syndicats des chauffeurs de Côte d'Ivoire (Fenscci) ouvre une nouvelle page de son histoire. Réélu le mardi 11 août 2026 à la tête de l'organisation, Abdoulaye Sylla a été officiellement investi, le samedi 15 août, au siège de la Fesaci-CG, à la Riviera II, dans une ambiance particulièrement festive.

Placée sous le thème « Incivisme routier : affaire de tous », la cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, le parrainage de Touré Adama, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI), et sous la présidence du secrétaire général de la Fesaci-CG, représenté par Traoré Yacouba.

La salle des rencontres de la Fesaci-CG s'est rapidement révélée trop exiguë pour accueillir les nombreux participants venus assister à l'investiture. Des écrans géants ont ainsi été installés à l'extérieur afin de permettre au public de suivre les différentes articulations de la cérémonie. Plusieurs responsables d'organisations professionnelles soeurs ont également effectué le déplacement, parmi lesquels Ouattara Siaka de l'Ufca, Soumahoro Raymond de l'Ufesco et Doumbia Mamery de la Mugecp-Cedeao.

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Après les différentes interventions protocolaires, le président du comité d'organisation, Ouattara Adama, dit « ADO », a ouvert officiellement les travaux. Au nom du comité d'organisation, il a exprimé sa gratitude à l'ensemble des participants et salué leur mobilisation. Pour lui, ce congrès constitue une étape importante dans la vie de la Fenscci, avec l'ambition de promouvoir « la meilleure démarche syndicale au monde du transport routier ivoirien ».

Le choix du thème n'est pas fortuit, selon le président du comité d'organisation. Face à l'ampleur des accidents de la circulation et à leurs conséquences humaines et sociales, la Fenscci entend renforcer son engagement dans la sensibilisation des chauffeurs. « Incivisme routier : affaire de tous » traduit ainsi, selon les organisateurs, la nécessité d'une mobilisation collective pour réduire les comportements à risque sur les routes ivoiriennes. Cette volonté a été réaffirmée par le président réélu, Abdoulaye Sylla.

Dans son adresse d'orientation, il a assuré que son organisation poursuivra son action en faveur de la profession et de ses membres. Abdoulaye Sylla entend notamment faire de la Fenscci « une référence et un label » dans le secteur du transport routier. Son programme repose sur plusieurs axes : la défense des intérêts des chauffeurs, l'amélioration des relations entre les adhérents et l'administration, la lutte contre les entraves à l'exercice de la profession, ainsi que la sensibilisation aux bonnes pratiques.

La lutte contre l'incivisme routier figure également parmi les priorités du nouveau mandat. À cela s'ajoutent la sensibilisation à la création d'entreprises et le renforcement de l'assistance sociale au profit des membres.

Le parrain de la cérémonie, Touré Adama, et le président de la cérémonie, Traoré Yacouba, ont, pour leur part, salué le travail accompli par l'équipe dirigeante et exprimé leur soutien à la Fenscci.

Représentant l'Office de sécurité routière (Oser), Raphaël Irié Bi a, au nom du directeur général de la structure, appelé les chauffeurs et l'ensemble des usagers de la route au strict respect du Code de la route. Un appel relayé par le représentant du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Berté Ibrahim.

Saluant la qualité de l'organisation du congrès, il a délivré un message axé sur la nécessité de poursuivre les efforts en faveur du développement et de la professionnalisation du transport routier. La cérémonie s'est achevée par la présentation officielle du nouveau bureau exécutif de la Fenscci, désormais conduit par Abdoulaye Sylla, reconduit à la tête de l'organisation pour un nouveau mandat.