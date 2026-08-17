Cote d'Ivoire: Incendie Avenue 8 de Treichville - Le gouvernement exprime sa compassion aux sinistrés

16 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par ange ehourade

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, a apporté le soutien du gouvernement aux victimes.

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a exprimé le samedi 15 août 2026, la compassion du gouvernement aux sinistrés d'un immeuble qui a pris feu dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août 2026, à l'Avenue 8 de Treichville.

« Au regard des rapports qui ont été faits, le Président de la République, Alassane Ouattara, nous a instruit à l'effet de venir saluer les victimes en son nom. Nous sommes donc venus les soutenir en présence des collaborateurs des ministres qui sont en mission, des autorités municipales, ainsi que de Mme la députée, la doyenne, Amy Toungara. Notre souhait est que tout soit mis en oeuvre pour qu'il n'y ait plus de tels drames. Nous avons constaté, heureusement, qu'il n'y a pas eu de victimes humaines, seuls des dégâts matériels importants, avec les bâtiments qui sont partis en fumée. Nous souhaitons plein courage aux populations de Treichville », a déclaré le chef du gouvernement.

A en croire le Premier ministre, des analyses techniques seront faites pour connaître les causes de ce drame, et tirer les leçons pour l'avenir. L'État a tenu à apporter un soutien financier et moral aux personnes touchées par ce drame, surtout à la veille de la rentrée scolaire.

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« Avec les opérateurs économiques, nous examinerons les causes de ce qui est arrivé, avant de restructurer l'approche que nous avons des installations de ce genre d'activités », a-t-il indiqué.

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