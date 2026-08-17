Afrique: CAN féminine - Le Cameroun sacré champion ! (3-0)

Le Cameroun remporte sa première CAN féminine en battant le Malawi 3-0. Marie Ngah (doublé) et Naomi Eto marquent. Valentine Nguele, nommée en juin, offre un titre historique aux Lionnes.

Nommée le 12 juin, Valentine Nguele offre au Cameroun son premier sacre continental en écrasant le Malawi 3-0 en finale et signe l'un des plus grands exploits de l'histoire du football féminin africain.

Le Cameroun a débloqué son compteur. En finale de la CAN féminine 2026, les Lionnes indomptables ont fait une bouchée du Malawi des soeurs Chawinga (3-0). Marie Ngah Manga, qui joue au Kazakhstan, et Naomi Ndjoah Eto, de Sassuolo, ont offert à Valentine Nguele son premier trophée international. Pourtant, la sélectionneuse n'est arrivée à la tête de l'équipe qu'en juin. Deux mois pour entrer dans l'histoire. Trois finales perdues (2004, 2014, 2016). Une première gagnée. Et une question flotte : les Lionnes viennent-elles de lancer une dynastie ?

Une Finale Inédite à Rabat

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Dimanche 16 août 2026, au stade Moulay Abdallah de Rabat, une affiche inédite se dessinait. D'un côté, le Cameroun, habitué des dernières marches trois finales perdues contre le Nigeria en 2004 (0-5), 2014 (0-2) et 2016 (0-1). De l'autre, le Malawi, 153e au classement FIFA, participant pour la première fois de son histoire à une phase finale de CAN et porté par les soeurs Chawinga, auteures de neuf des douze buts de leur équipe.

Les pronostics donnaient les Lionnes favorites. Elles n'ont pas déçu.

Marie Ngah et Naomi Eto : Les Héroïnes de la Nuit

Dès l'entame, le Cameroun a imposé son rythme. Marie Gisèle Ngah Manga, qui évolue au Kazakhstan du côté d'Okhetpes, a ouvert le score d'une frappe puissante. Puis elle a doublé la mise avant la mi-temps. En seconde période, Naomi Ndjoah Eto, la jeune attaquante de 21 ans prêtée par le Paris Saint-Germain à Sassuolo, a scellé le sort de la rencontre : 3-0. Une efficacité redoutable.

Pour Ngah, c'est une consécration. Pour Eto, c'est la confirmation d'un talent que l'Europe commence à découvrir. Toutes deux ont inscrit leur nom au palmarès d'une nation qui attendait ce titre depuis vingt-deux ans.

Valentine Nguele : La Touche qui Fait l'Histoire

Mais au-delà des buteuses, c'est une femme qui incarne ce triomphe : Valentine Nguele.

Nommée le 12 juin 2026 à la tête des Lionnes indomptables, elle est la première femme à occuper ce poste dans l'histoire du football féminin camerounais. Titulaire de la licence A CAF, ancienne gardienne internationale, elle a succédé à Jean-Baptiste Bisseck, limogé en octobre 2025.

Deux mois. C'est tout ce qu'il lui a fallu pour métamorphoser une équipe longtemps en quête de repères. « Intensité, discipline, solidarité : Nguele a trouvé un équilibre entre l'expérience des cadres et l'enthousiasme d'une jeune génération ».

Un Parcours de Roi

Le chemin des Lionnes vers ce titre n'a pas été un long fleuve tranquille. Dans le Groupe D, elles ont battu le Mali (2-1) et le Ghana (1-0), terminant premières avec sept points. En quarts de finale, elles ont hérité du Nigeria, champion d'Afrique en titre et détenteur du record de victoires dans la compétition (dix titres). Portées par un coup franc magnifique de Myriam Maéva Nyadjou et une prestation monumentale de la gardienne Michaely Bihina (neuf arrêts), elles ont fait tomber les Super Falcons (1-0).

En demi-finale, face au Maroc, pays hôte, le scénario fut encore plus rocambolesque. 0-0 après 120 minutes. Pendant la prolongation, Bihina arrêta un penalty de Fatima Tagnaout à la 118e minute. Puis, lors de la séance de tirs au but, elle en sortit trois autres. Score final : 3-1. Le Cameroun était en finale. Le Maroc, éliminé chez lui.

Le Rêve Brisé du Malawi

En face, le Malawi vivait un conte de fées. Les soeurs Chawinga Tabitha (30 ans, Lyon) et Temwa (27 ans, meilleure buteuse du tournoi avec cinq réalisations) avaient porté leur équipe jusqu'à la finale en battant l'Algérie 3-1 en demie. Une première historique pour le pays.

Mais en finale, la réalité du haut niveau a rattrapé les Scorchers. Le Cameroun, plus expérimenté, plus solide, a fait la différence.

« Encore Neuf pour le Cameroun »

Avec ce titre, le Cameroun rejoint le cercle très fermé des nations championnes d'Afrique. Mais le Nigeria, éliminé en quarts par les Lionnes, reste la nation la plus titrée avec dix sacres. Le Cameroun en compte désormais un.

« Encore neuf pour le Cameroun. »

Cette phrase, presque un défi, résonne comme un mantra pour une génération qui ne veut plus s'arrêter là. Après trois finales perdues, les Lionnes ont enfin goûté à la gloire. Et elles en veulent encore.

Une Conséquence Inattendue : le Nigeria Rate le Mondial

L'élimination du Nigeria en quarts de finale a une conséquence inédite : les Super Falcons, pour la première fois de leur histoire, ne participeront pas à la Coupe du monde féminine, qui se tiendra au Brésil. Un séisme pour le football féminin africain. Une opportunité pour les autres nations de prendre leur place.

Le Collectif Comme Ligne Directrice

Pour Nguele, ce titre repose autant sur la force du collectif que sur les exploits individuels. Sur la route de la finale, le Cameroun a éliminé les trois dernières équipes à avoir occupé le podium de la précédente édition : le Nigeria (champion), le Maroc (finaliste) et le Ghana (troisième).

« C'est un sentiment de joie et de fierté pour le travail accompli. Le sentiment de rendre toute une nation heureuse », confie la sélectionneuse.

Ce Qu'il Faut Retenir