Cote d'Ivoire: Rapprochement des services d'état civil des populations - L'ONECI ouvre une agence à Yopougon Cosmos

Grâce à Mayelia Mobilité, l'Office national de l'état civil et de l'identification s'est doté d'une agence au sein de cet espace très fréquenté, afin de conjuguer accessibilité et qualité de service.

L'Office national de l'état civil et de l'identification (Oneci) vient d'accroître son réseau de services à Yopougon. Le vendredi 14 août 2026, il a officiellement ouvert, grâce à un partenariat avec Mayelia Mobilité, une agence au premier étage de l'espace commercial Cosmos, dans une ambiance conviviale.

Cette ouverture marque une nouvelle étape dans la volonté de l'institution de rapprocher ses services des populations. Ce nouveau point de service de l'Oneci entend faciliter les démarches d'identification et offrir une expérience client plus fluide, dans un environnement moderne et sécurisé.

Pour le directeur général de l'Oneci, Ago Christian Kodia, le choix de Cosmos répond à une ambition de « rapprocher l'administration des citoyens, moderniser le service public et surtout simplifier le quotidien de nos clients ». Il souligne que l'implantation à Yopougon vise notamment à réduire les déplacements vers les centres du Plateau. « On ne comprendrait pas que quelqu'un quitte Yopougon pour aller jusqu'au Plateau pour faire une carte de résident ou une carte nationale d'identité », relève-t-il.

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Le site de Cosmos présente également l'avantage d'être intégré à un centre commercial, ce qui doit permettre, soutient-il, d'élargir les plages d'ouverture et d'inscrire les démarches administratives dans le quotidien des citoyens.

Selon le directeur général, cet espace permettra aux clients de faire une demande après le travail, de retirer un document le dimanche ou encore de profiter d'une sortie en famille pour accomplir une formalité.

Pour Ago Christian Kodia, la collaboration avec Mayelia Mobilité répond à la volonté de mettre « l'expertise institutionnelle de l'Oneci » en complémentarité avec les capacités opérationnelles de son partenaire. Déjà déployé à San Pedro, Bouaké et Marcory Zone 4, ce modèle doit contribuer à étendre progressivement le réseau de proximité de l'Oneci, qui compte désormais douze agences.

Le directeur de l'Oneci invite ainsi les agents à faire de Cosmos une référence, car « la qualité du service public ne doit pas être simplement un slogan. Cela doit se ressentir dans la pratique de tous les jours ».

Pour Roger Kobena Boni, Pdg de Mayelia Mobilité, la nouvelle agence traduit précisément cette complémentarité. « Ce projet illustre parfaitement un partenariat solide, fondé sur la confiance, la complémentarité et la recherche permanente de l'excellence », affirme-t-il. Il met également en avant un dispositif conçu pour améliorer l'orientation, réduire les temps d'attente et fluidifier le parcours client.

Il informe les populations de Yopougon que cette agence se veut plus qu'un nouveau point de service : elle entend être un espace de proximité où l'identification devient plus accessible, plus rapide et plus sereine.