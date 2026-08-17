Sénégal: Mawlid 2026 - Bassirou Diomaye Faye attendu, vendredi, à Tivaouane

Tivaouane — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu, vendredi à Tivaouane, pour sa traditionnelle visite de courtoisie au Khalife général des tidianes avant le Mawlid, prévu le 25 août, a annoncé, samedi soir, Serigne Habib Sy.

Le chef de l'État sera reçu par le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a précisé le guide religieux, à la fin de la deuxième séance de "burd".

"Le khalife nous a instruits de l'accueillir comme il se doit", a rapporté Serigne Habib Sy, soulignant que le président de la République est considéré comme l'invité de Tivaouane et de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy.

A Tivaouane, l'édition 2026 du Mawlid commémorant la naissance du Prophète Mohamed (PSL), est placée sous le thème : "Ensemble, penser et agir par le verbe de l'Unicité (Tawhid)".

Cette édition entend mettre l'accent sur la foi, la responsabilité individuelle et collective, la cohésion sociale, la paix et le bien commun.

Le Mawlid, communément appelé Gamou au Sénégal, rassemble chaque année des milliers de fidèles à Tivaouane.