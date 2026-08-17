Sénégal: Kaolack - Les chauffeurs appelés à respecter le code de la route pendant le Gamou

Kaolack — Le président régional des chauffeurs de Kaolack (centre), Pape Babacar Ndour, a appelé dimanche les conducteurs à faire preuve de responsabilité et à respecter scrupuleusement le code de la route afin de prévenir les accidents pendant le Gamou, prévu le 25 août prochain.

Dans un entretien avec l'APS, M. Ndour, également président du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Nioro, a insisté sur la nécessité de respecter les dispositions du code de la route, notamment l'interdiction de la surcharge, pour assurer la sécurité des usagers.

Il a également invité les chauffeurs à procéder à un contrôle technique de leurs véhicules avant de prendre la route, en accordant une attention particulière au système de freinage, aux pneus et aux feux.

Selon Pape Babacar Ndour, les chauffeurs doivent adopter un comportement responsable et réduire leur vitesse afin de préserver la sécurité et le bien-être des passagers.

Il a par ailleurs rappelé que les routes deviennent particulièrement glissantes pendant l'hivernage, appelant les conducteurs à redoubler de prudence et à adapter leur conduite aux conditions météorologiques.