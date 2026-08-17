Sénégal: Saint-Louis - Pond Kholé sacré champion des Régates 2026

Saint-Louis — Le sous-quartier de Pond Kholé a remporté, samedi, face à ses rivaux Lodo et Dack, les traditionnelles Régates, un rendez-vous culturel et populaire qui rassemble des milliers de personnes et même parfois des touristes étrangers.

La pirogue Ameth Fall Braya de Pond Kholé a su faire preuve de force et de détermination pour s'imposer au terme d'une grande course intense.

Les berges du fleuve de Sindoné ont été prises d'assaut, samedi matin, par une marée humaine venue assister au spectacle grandiose du "Soob", un rituel mythique annonçant avec éclat les très attendues traditionnelles Régates.

Quelques instants après, c'est l'arrivée des premières pirogues sur la zone de compétition. Vers 15 heures , le public commence à se masser sur les berges du fleuve et le pont Faidherbe, viaduc reliant l'Île de Saint-Louis au reste de la ville.

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Les équipes procèdent aux derniers réglages avant que le coup d'envoi de la première course ne soit donné au camp Henry Jay.

Une ambiance festive a rythmé cette journée entre course spectaculaire ou naufrage [Soob, en français], chants, danse au rythme des tam-tams et prestation de faux lions.

Si le sous-quartier de Lodo a remporté les deux premières courses, la troisième et grande course autrement appelée "Grand prix" a été remportée par le sous-quartier de Pond Kholé.

En visite de travail à Saint-Louis depuis le 12 août, la ministre des Pêches et de l'Économie Maritime, Amy Mara Dièye en a profité pour présider la finale de cette compétition en compagnie du gouverneur de région, Al Hassan Sall, et du préfet du département, Maurice Latyr Dione, entre autres autorités.

Dans son adresse, elle a magnifié la tenue de cette compétition qui réunit les communautés de pêcheurs de Guet Ndar, soulignant l'importance que la ville de Saint-Louis occupe dans le secteur de la pêche.

Cette traditionnelle compétition de pirogues oppose chaque année les sous-quartiers historiques et rivaux de la communauté des pêcheurs de Lodo, Pond Kholé et Dack.

Au-delà de l'aspect sportif, les Régates sont devenues un rendez-vous culturel et populaire qui rassemble des milliers de personnes et même parfois des touristes étrangers.