Gabon: Visite de Travail et d'amitié du président de la République démocratique du Congo

Dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié au Gabon, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, a été reçu ce jour à Libreville par Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État.

Cette visite s'inscrit dans la volonté des deux dirigeants de renforcer les relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent le Gabon et la République démocratique du Congo.

À son arrivée, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo A été chaleureusement accueilli par les populations, venues nombreuses témoigner de leur attachement aux liens historiques et fraternels qui unissent les deux peuples. Un bain de foule a marqué cette séquence, dans une atmosphère empreinte de convivialité et de proximité.

Le Président de la République démocratique du Congo s'est ensuite rendu au Mémorial Léon Mba, rénové et réhabilité le 14 août 2026.

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Sur ce lieu chargé d'histoire, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo A procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs en hommage à feu Léon Mba, père de l'indépendance du Gabon. Ce geste solennel a été suivi de la présentation de la biographie du premier Président de la République gabonaise et de l'exécution de l'hymne aux morts.

Le dépôt de cette gerbe constitue un témoignage de reconnaissance envers celui qui a ouvert la voie et, au-delà de sa personne, un hommage à l'ensemble des bâtisseurs de l'Afrique. Cette démarche s'inscrit dans une vision commune d'une Afrique qui honore et préserve la mémoire de celles et ceux qui ont contribué à son histoire et à son émancipation.

La visite du Président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est achevée par la signature du livre d'or marquant ainsi son passage dans ce haut lieu de l'histoire nationale.