Sénégal: Afrobasket masculin U18 - La côte d'Ivoire domine le pays et décroche son premier titre

16 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal s'est incliné, par 51 points à 73, en finale de l'Afrobasket masculin des moins de 18 ans face à la Côte d'Ivoire, dimanche à Abidjan.

Les Éléphantaux ont largement dominé toute la rencontre. Largués dès le premier quart-temps (16-7), les Lionceaux ne sont jamais parvenus à rentrer dans le match.

Ils ont couru derrière le score durant toute la rencontre. À la mi-temps, le score était de 34 à 24 en faveur de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont définitivement creusé l'écart dans le troisième quart-temps, ne laissant aucune possibilité aux Sénégalais de revenir.

Ainsi, le Sénégal, vainqueur de l'édition 2012 face à cette même équipe ivoirienne, s'incline pour la troisième fois en finale, après 2018 et 2020.

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L'équipe nationale du Sénégal avait terminé à la troisième place lors de la dernière édition, disputée en Afrique du Sud.

La Côte d'Ivoire remporte ainsi le premier Afrobasket U18 de son histoire. Elle a pris sa revanche sur le Sénégal, qui l'avait privée du titre en 2012.

Le Cameroun a décroché la troisième place face au Mali (73-69).

Chez les filles, le Mali a remporté l'Afrobasket féminin en battant en finale le Nigeria (77-68). L'Égypte a terminé à la troisième place après son succès contre la Côte d'Ivoire (60-52).

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