Afrique: CAN féminine 2026 - Le Cameroun décroche sa première étoile face au Malawi

16 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Cameroun a remporté la première Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine de son histoire en battant le Malawi par 3 buts à 0, à l'issue de la finale de cette édition, dimanche, à Rabat, au Maroc.

Les soeurs Chawinga, Tabitha et Temwa, qui avaient porté le Malawi jusqu'en finale de la CAN, n'ont pas pu empêcher le Cameroun de s'imposer largement.

Les Camerounaises, créditées d'un parcours solide, n'ont fait de cadeau aux novices malawites. Elles sont notamment venues à bout du Nigeria, tenant du titre, en quarts de finale, avant de se défaire venir du Maroc, pays hôte, en demi-finale.

L'équipe malawite, qui participait à sa toute première Coupe d'Afrique des nations, n'a pas fait le poids face à un adversaire disputant sa 12e édition et sa quatrième finale, après celles de 2004, 2014 et 2016.

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Habituées à figurer dans le dernier carré, avec notamment une troisième place en 2012 et 2018, les Lionnes indomptables ont scellé cette finale historique dès la première période, grâce à un doublé de Marie Ngah (20e, 45e+1) plus un but de Naomi Ndjoah Eto (30e). Également passeuse décisive dans ce match, Ngah est désignée femme de la finale.

La seconde période a été très disputée. Les Malawites ont tenté par tous les moyens de revenir au score, mais se sont heurtées à une solide défense camerounaise.

Le score restera inchangé malgré les nombreuses occasions. Le Cameroun remporte ainsi sa première étoile dans cette compétition.

L'Algérie a remporté le match pour la troisième place après sa victoire aux tirs au but (3-2) face au Maroc, samedi.

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