Algérie: Sidi Mohamed Omar - 'L'occupant marocain n'a pas la volonté politique de trouver une solution définitive à la question sahraouie'

15 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Boumerdes

Boumerdes — Le Représentant permanent du Front Polisario et de l'Etat sahraoui auprès de l'Organisation des Nations Unies, coordinateur de la MINURSO et membre du secrétariat national du Polisario, M. Sidi Mohamed Omar, a affirmé, samedi, que l'occupant marocain ne dispose d'aucune volonté politique pour parvenir à une solution définitive au conflit du Sahara occidental, conformément au Droit international.

Lors d'une conférence animée dans le cadre de la 14e édition de l'université d'été des cadres du Front du Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), qui se tient à l'université M'hamed Bouguara de Boumerdès, M. Sidi Mohamed Omar, a déclaré que "l'occupant marocain continue d'imposer sa politique coloniale pour ancrer son occupation illégale de certaines parties du territoire du Sahara occidental, au mépris de la légalité internationale qui reconnaît le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".

Il a ajouté que la position de la partie sahraouie se traduisait par "sa quête d'une paix juste et durable, ainsi que par la volonté de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable, non négociable, imprescriptible et non délégable à l'autodétermination et à l'indépendance", tandis que, la partie marocaine persiste dans son " rejet absolu de toutes les solutions qui confirment les droits du peuple sahraoui", ce qui, a-t-il souligné, "place la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance à un tournant décisif".

Le diplomate sahraoui a considéré que "l'élément essentiel et constant de l'équation complexe de la question sahraouie est le peuple sahraoui, fermement déterminé à poursuivre la résistance et la lutte".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également déclaré que l'Etat sahraoui était "disposé à négocier avec le Maroc l'établissement de relations stratégiques entre les deux pays et mutuellement bénéfiques", après le référendum d'autodétermination et l'indépendance de la République arabe sahraouie démocratique.

En marge des travaux de l'université d'été, M.Sidi Mohamed Omar a rappelé devant la presse que la question demeure inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies et de ses organes connexes, en tant que question politique liée à la décolonisation, conformément à la résolution historique 14/15 de l'Assemblée générale.

Selon le représentant sahraoui, malgré les développements qu'a connus la cause au cours de l'année 2026, "il n'est pas possible de se prononcer sur son processus politique car elle n'en est qu'à ses débuts".

Il a toutefois ajouté que "ce qui se profile à l'horizon, et qui est une réalité, c'est l'obstination de l'occupant marocain à poursuivre son projet expansionniste et sa tentative à consacrer l'occupation en s'emparant de parties du territoire sahraoui".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.