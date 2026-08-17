Algérie: Sidi Mohamed Omar - 'L'occupant marocain n'a pas la volonté politique de trouver une solution définitive à la question sahraouie'

Boumerdes — Le Représentant permanent du Front Polisario et de l'Etat sahraoui auprès de l'Organisation des Nations Unies, coordinateur de la MINURSO et membre du secrétariat national du Polisario, M. Sidi Mohamed Omar, a affirmé, samedi, que l'occupant marocain ne dispose d'aucune volonté politique pour parvenir à une solution définitive au conflit du Sahara occidental, conformément au Droit international.

Lors d'une conférence animée dans le cadre de la 14e édition de l'université d'été des cadres du Front du Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), qui se tient à l'université M'hamed Bouguara de Boumerdès, M. Sidi Mohamed Omar, a déclaré que "l'occupant marocain continue d'imposer sa politique coloniale pour ancrer son occupation illégale de certaines parties du territoire du Sahara occidental, au mépris de la légalité internationale qui reconnaît le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".

Il a ajouté que la position de la partie sahraouie se traduisait par "sa quête d'une paix juste et durable, ainsi que par la volonté de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable, non négociable, imprescriptible et non délégable à l'autodétermination et à l'indépendance", tandis que, la partie marocaine persiste dans son " rejet absolu de toutes les solutions qui confirment les droits du peuple sahraoui", ce qui, a-t-il souligné, "place la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance à un tournant décisif".

Le diplomate sahraoui a considéré que "l'élément essentiel et constant de l'équation complexe de la question sahraouie est le peuple sahraoui, fermement déterminé à poursuivre la résistance et la lutte".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également déclaré que l'Etat sahraoui était "disposé à négocier avec le Maroc l'établissement de relations stratégiques entre les deux pays et mutuellement bénéfiques", après le référendum d'autodétermination et l'indépendance de la République arabe sahraouie démocratique.

En marge des travaux de l'université d'été, M.Sidi Mohamed Omar a rappelé devant la presse que la question demeure inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies et de ses organes connexes, en tant que question politique liée à la décolonisation, conformément à la résolution historique 14/15 de l'Assemblée générale.

Selon le représentant sahraoui, malgré les développements qu'a connus la cause au cours de l'année 2026, "il n'est pas possible de se prononcer sur son processus politique car elle n'en est qu'à ses débuts".

Il a toutefois ajouté que "ce qui se profile à l'horizon, et qui est une réalité, c'est l'obstination de l'occupant marocain à poursuivre son projet expansionniste et sa tentative à consacrer l'occupation en s'emparant de parties du territoire sahraoui".