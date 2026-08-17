Algérie: Lancement dimanche de la deuxième phase de la campagne nationale sur la rationalisation de la consommation d'énergie

Alger — Le ministère de la Jeunesse a annoncé, samedi dans un communiqué, l'organisation les 16, 17 et 18 août en cours, en coordination avec le ministère de l'Energie et des Energies renouvelables, la deuxième phase de la campagne nationale de sensibilisation à la rationalisation de la consommation d'énergie, notamment électrique, et ce, à travers les différents établissements de jeunes et les centres de vacances et de loisirs.

L'organisation de cette deuxième phase de la campagne nationale, placée sous le slogan "Rationaliser notre énergie, c'est garantir notre avenir", fait suite au succès de la première phase, organisée en juillet dernier, notamment avec "la participation qualitative et l'adhésion exceptionnelle des enfants et des jeunes aux diverses activités de sensibilisation", précise le communiqué.

Soulignant l'importance d'associer les jeunes à de telles actions de sensibilisation, le ministère a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une vision visant à "ancrer un mode de vie durable et un comportement responsable en matière de rationalisation de la consommation d'énergie, en veillant à en faire une culture, à travers des efforts collectifs au service de la préservation de nos ressources pour les générations futures".

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Le ministère a rappelé que l'organisation de cette campagne vient en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'importance de la prospective et de la rationalisation de la consommation d'énergie et s'inscrit dans le cadre de la démarche du Gouvernement visant à rationnaliser la consommation d'énergie pour faire face à la demande record sur l'électricité.

Cette campagne intervient aussi en application du programme de partenariat avec les différents secteurs et instances, dans son volet relatif à l'ancrage de la culture de rationalisation de la consommation d'énergie chez les enfants et les jeunes, conclut le communiqué.