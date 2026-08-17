Algérie: Le ministre de l'Hydraulique pose la première pierre d'un projet de périmètre d'irrigation agricole utilisant des eaux épurées

Sidi Bel-Abbes — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a procédé, samedi après-midi, dans la commune de Ras El-Ma, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, à la pose de la première pierre d'un projet de périmètre d'irrigation agricole couvrant une superficie de 100 hectares, qui reposera entièrement sur l'utilisation des eaux traitées provenant de la station d'épuration des eaux usées de la commune.

En marge du lancement du projet, lors de la deuxième journée de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, le ministre a souligné l'importance de diversifier les sources d'approvisionnement en eau, ainsi que la stratégie de l'Etat visant à valoriser les ressources hydriques non conventionnelles, notamment à travers l'utilisation des eaux usées épurées pour l'irrigation. Cette démarche permet, a-t-il indiqué, de valoriser cette importante ressource hydrique et de la préserver.

Dans ce cadre, M. Bouzegza a appelé à généraliser cette expérience et à inscrire la réalisation de nouvelles stations d'épuration des eaux usées dans les communes de Sfisef et Telagh, afin de soutenir les activités agricoles et industrielles, insistant sur l'importance d'une exploitation rationnelle et durable des ressources en eau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La visite du ministre a également porté sur l'inspection du barrage de Tabia, où le ministre a donné des instructions pour l'élaboration d'une fiche technique complète en vue de la réhabilitation de cette infrastructure et de son exploitation optimale, afin de soutenir l'agriculture et de renforcer son rôle préventif contre les inondations.

Le ministre a aussi inspecté le projet d'aménagement de l'oued Mekerra, sur une longueur de 7 kilomètres à l'intérieur du tissu urbain du chef-lieu de la wilaya. Le projet vise à traiter les points noirs et à moderniser les réseaux d'assainissement afin de protéger la ville et son environnement.

M. Bouzegza a appelé à intensifier les efforts pour lutter contre les fuites d'eau et à moderniser le service public grâce à la numérisation et à l'installation de compteurs intelligents.

Il a également annoncé la réactivation de la "police de l'eau", afin de lutter fermement contre toute infraction ou exploitation illégale des ressources hydriques.

Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de sa visite de terrain, le ministre de l'Hydraulique a souligné que la wilaya de Sidi Bel-Abbes s'oriente résolument vers une stabilisation et une amélioration de l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation, grâce à un ensemble de projets stratégiques nationaux et locaux fondés sur la diversification des sources d'approvisionnement et l'interconnexion des réseaux hydrauliques.

Il a rappelé que la wilaya, qui dépendait principalement des eaux souterraines, avait bénéficié de programmes majeurs visant à renforcer son approvisionnement à partir des Chott Est et Ouest, ainsi que de projets permettant l'acheminement de plus de 70.000 mètres cubes d'eau par jour et son raccordement à une nouvelle station située dans la wilaya de Tlemcen.

Ces projets devraient permettre de résorber le déficit et d'assurer une meilleure complémentarité entre les ressources en eau de surface provenant des barrages et des stations de stockage.