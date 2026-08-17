Algérie: Achèvement des travaux du tronçon Annaba-Bouchegouf avant fin septembre prochain

Guelma — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a annoncé, samedi à Guelma, que le tronçon Annaba-Bouchegouf (Guelma) du projet de dédoublement, de rectification et de modernisation de la ligne ferroviaire minière Est (Annaba-Tébessa), sera achevé "avant fin septembre prochain".

Le ministre qui inspectait, dans le cadre d'une visite de travail, la gare ferroviaire de Boudharoua, dans la commune d'Oued Fragha, a souligné que la "bonne dynamique et le rythme accéléré imprimé aux travaux ont permis d'achever la majeure partie des travaux relatifs à la voie ferrée et aux ouvrages d'art sur ce tronçon nord s'étendant sur 54 km entre le port d'Annaba et Bouchegouf via El Tarf ".

Sur place, le ministre des Travaux publics a donné des instructions strictes aux responsables du projet au sujet de la nécessité d'intensifier les travaux et de renforcer les chantiers en moyens humains et logistiques nécessaires pour achever les travaux restants sur une partie de ce tronçon et ce, "avant la fin du mois de septembre prochain".

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Le ministre a fait part de sa satisfaction quant aux travaux de réalisation de la gare de Boudharoua qui ont atteint leur phase finale, notamment en ce qui concerne l'aspect esthétique, la conception et les installations annexes, lesquelles sont en harmonie, au plan de l'architecture, avec la nature de la région, tout en permettant aux habitants de cette zone de bénéficier plus facilement, grâce à la ligne minière, du transport par voie ferrée.

Lors de l'inspection des travaux de construction de la gare de Bouchegouf, située dans le tronçon nord de la ligne minière Est, M. Djellaoui a rendu hommage aux travailleurs de ce chantier qu'il a encouragés à maintenir le rythme et la qualité des travaux qui en sont désormais aux dernières finitions.

M. Djellaoui a également inspecté plusieurs autres chantiers dans la commune de Medjez Sfa, plus précisément sur le tronçon central reliant Bouchegouf à Dréa (Souk Ahras) sur une distance de 121 km.

Il s'est notamment enquis de l'avancement des travaux de cinq ouvrages d'art, à savoir des viaducs de longueur et de hauteur variable, situés sur le tronçon traversant le territoire de la wilaya, ainsi que des travaux de terrassement, de nivellement, d'aménagement de la voie ferrée, et autres structures hydrauliques prévues sur dans ce segment de la ligne minière.

Pour rappel, la ligne ferroviaire minière Est relie les wilayas d'Annaba, d'El Tarf, de Guelma, de Souk Ahras et de Tébessa sur un linéaire total de 422 km dont 54 Km situés sur le territoire de la wilaya de Guelma.