Algérie: Les épreuves écrites auront lieu dimanche

Alger — Les épreuves écrites du concours d'admission à la formation spécialisée d'accès au grade d'éducateur principal d'animation de la jeunesse au titre de l'année 2026 auront lieu, dimanche, pour les jeunes des régions frontalières et du grand Sud, où 150 postes sont à pourvoir, dans le cadre du renforcement de l'encadrement spécialisé des établissements de jeunesse dans ces régions, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Jeunesse.

Dans le but de rapprocher les centres d'examen des candidats et de réduire les contraintes liées au déplacement et les frais de participation pour faire en sorte que la distance géographique ne soit pas un obstacle pour eux, des centres d'examen annexes ont été ouverts à Bordj Badji Mokhtar, Illizi, In Guezzam, Béni Abbès, Béchar, Tindouf, El Oued et Tlemcen, a précisé le communiqué.

Ainsi, les épreuves écrites pour les candidats concernés se dérouleront au niveau du CEM Abdelhamid-Ben Badis à Bordj Badji Mokhtar, du siège de l'Office des établissements de jeunes (ODEJ) à Illizi, de la Maison de jeunes Benmessaoud-Boudjema à In Guezzam, de l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle Chahid Yahiaoui-Abdallah à Béni Abbès, du siège de l'ODEJ à la Cité Essalam à Béchar, du siège de l'Office du parc

omnisports de la wilaya de Tindouf, du siège de l'ODEJ à El Oued et de la Maison de jeunes Frères Berber à Mansourah dans la wilaya de Tlemcen.

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Parallèlement à ces dispositions, les mécanismes d'accompagnement et de suivi sur le terrain ont été renforcés, ajoute la même source, soulignant qu'outre la mobilisation des cadres du ministère et de l'administration décentralisée, des membres du Conseil supérieur de la jeunesse ont été associés à l'accompagnement de cette opération, en coordination avec les autorités locales des wilayas concernées et les différents établissements et structures concernés, afin de veiller au bon déroulement des épreuves.

Dans son communiqué, le ministère a appelé l'ensemble des candidats à se conformer aux instructions, règlements et dispositions en vigueur, à se présenter aux centres d'examen aux horaires indiqués, munis de la carte nationale d'identité, et à respecter les consignes des encadreurs et des membres des comités d'organisation.

Les épreuves orales pour les candidats admis aux épreuves écrites se dérouleront, quant à elles, au niveau des Instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports (INFSCJS) de Ouargla et de Constantine, les 6, 7 et 8 septembre 2026, suivant le programme qui sera communiqué ultérieurement aux candidats concernés.