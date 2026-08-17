Algérie: La sélection algérienne en stage en Azerbaïdjan

Alger — La sélection nationale algérienne de lutte de plage des moins de 17 ans entamera, à partir de dimanche, un stage de préparation en Azerbaïdjan qui s'étalera jusqu'au 26 août, en prévision des prochaines échéances internationales, a indiqué samedi la Fédération algérienne des luttes associées.

La délégation algérienne a rallié ce samedi la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, avant de prendre part aux Championnats du monde de la catégorie, selon la même source.

Ce stage, précise un communiqué de la Fédération, s'inscrit dans le cadre du programme de préparation de la sélection nationale, qui sera ponctué par sa participation aux Championnats du monde de lutte de plage, prévus le 27 août à Bakou. Cette compétition constitue un rendez-vous important visant à permettre aux athlètes nationaux d'acquérir de l'expérience et de se mesurer aux meilleurs lutteurs au niveau mondial.

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La participation de la sélection nationale à cette compétition s'inscrit également, ajoute la même source, dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026, prévus en novembre prochain. Elle permettra au staff technique d'évaluer l'état de préparation des lutteurs et de renforcer leurs capacités techniques et compétitives en prévision de cette échéance sportive internationale.

Le staff technique et sportif compte tirer le meilleur profit de ce stage et de cette participation mondiale, tout en poursuivant le développement du niveau des éléments nationaux des moins de 17 ans, au service des objectifs de la sélection lors des prochaines échéances, conclut le communiqué.