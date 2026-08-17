Algérie: Djellaoui inspecte l'avancement du projet de ligne ferroviaire minière Est à El Tarf

El Tarif — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a inspecté, samedi, l'avancement du projet de ligne ferroviaire minière Est sur le tronçon traversant la wilaya d'El Tarf.

Le ministre, accompagné du wali, Mohamed Meziane, des autorités locales et des élus, a inspecté, dans le cadre d'une visite de travail à El Tarf, les travaux de réalisation du tunnel n 3 au point kilométrique (PK) n 30, dans la commune de Chihani, dans le cadre du projet de contournement de la localité de Dréan, où il a écouté des explications techniques sur l'avancement des travaux de cet ouvrage stratégique.

M. Djellaoui a souligné, à cette occasion, la nécessité de renforcer davantage les chantiers et de mobiliser les ressources humaines et matérielles afin d'accélérer le rythme des travaux et d'en améliorer la productivité, tout en veillant au respect des normes de qualité et de sécurité, insistant sur l'achèvement et la livraison du projet dans les délais contractuels fixés.

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Il convient de rappeler que le tronçon de ligne ferroviaire minière Est traversant la wilaya de El Tarf comprend trois tunnels, dont les travaux de réalisation de deux ont été achevés et livrés, tandis que ceux du troisième tunnel se poursuivent pour être réceptionnés dans les délais impartis.

Le ministre devait poursuivre sa visite de travail en vue de s'enquérir de l'avancement de ce projet de ligne ferroviaire minière Est sur le tronçon traversant la wilaya de Guelma.