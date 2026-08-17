Tunisie: ATP Challenger d'Astana - Aziz Dougaz s'incline en finale face au Japonais Hayato Matsuoka

Le Tunisien Aziz Dougaz, 629e joueur mondial, s'est incliné face au Japonais Hayato Matsuoka (314e mondial) en trois sets 6-0, 1-6, 6-7 (5-7), en finale du Challenger d'Astana (Kazakhstan) disputée dimanche.

Dougaz a nettement dominé le premier set avant de concéder le deuxième, puis de s'incliner de justesse lors d'un tie-break décisif très serré dans la manche finale.

Le tennisman tunisien avait battu en demi-finale l'Ouzbek Sergey Fomin (4-6, 6-1, 6-2), en quart de finale le Chinois Jie Cui (6-2, 4-6, 7-5) et en huitièmes de finale l'Indien Manas Dhamne (7-5, 6-3).

L'ATP Challenger d'Astana, disputé sur surface dure, est doté de 63.000 dollars.