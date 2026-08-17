Tunisie: ATP Challenger d'Astana - Aziz Dougaz s'incline en finale face au Japonais Hayato Matsuoka

16 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Tunisien Aziz Dougaz, 629e joueur mondial, s'est incliné face au Japonais Hayato Matsuoka (314e mondial) en trois sets 6-0, 1-6, 6-7 (5-7), en finale du Challenger d'Astana (Kazakhstan) disputée dimanche.

Dougaz a nettement dominé le premier set avant de concéder le deuxième, puis de s'incliner de justesse lors d'un tie-break décisif très serré dans la manche finale.

Le tennisman tunisien avait battu en demi-finale l'Ouzbek Sergey Fomin (4-6, 6-1, 6-2), en quart de finale le Chinois Jie Cui (6-2, 4-6, 7-5) et en huitièmes de finale l'Indien Manas Dhamne (7-5, 6-3).

L'ATP Challenger d'Astana, disputé sur surface dure, est doté de 63.000 dollars.

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