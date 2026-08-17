Tunisie: Ambitions Usémistes - Entre impatience et promesses

Au révélateur du promu hammam-soussien, samedi prochain au Bouali Lahouar, les Bleus entendent déjà afficher un changement profond à travers des choix assumés.

Dans sa volonté de retrouver à terme une visibilité continentale, l'Union Sportive Monastirienne a confié les rênes de son équipe fanion à Romain Folz, jeune coach de 36 ans ayant auparavant exercé à Young Africans, Sundowns et Pyramids. Aujourd'hui aussi, l'ambition du staff technique sera d'éviter un nouveau déclassement après avoir achevé l'exercice écoulé à une position qui ne cadre pas avec les standards usémistes.

Il s'agira aussi de montrer une toute autre image, plus joueuse, plus audacieuse, en s'appuyant sur de nouveaux joueurs, tout en se basant sur le noyau dur des Bleus, un groupe formé des Nour Zamen Zammouri, Youssef Herch, Rayan Azzouz et Raed Bouchniba, les milieux Diané, Chaim Djebali, Mehdi Ganouni, et autre Adnene Yaâkoub.

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Cela dit, depuis quelques années, l'USM vise surtout à briser son plafond de verre pour s'installer durablement sur le podium. Puis vient le regain d'ambition d'un club qui joue désormais le titre, avant de fléchir la saison passée. Pourtant, en marge de l'exercice écoulé et en dépit de certaines ardoises à effacer avec cet impératif de régler les dus de nombreux joueurs, les Bleus se sont toujours efforcés de rester raisonnables en s'appuyant sur une gestion financière prudente et une certaine efficience sur le marché des transferts.

En clair, le club du Ribat a souvent réussi à dénicher de bonnes pioches, à recruter des joueurs à forte marge de progression, le tout en permettant à plusieurs jeunes du cru de se développer sans passion, une arme à double tranchant. En football, sous la pression, certains jeunes s'effondrent, d'autres s'épanouissent. Et le cas de l'USM est forcément intéressant puisque les talents en herbe du club s'accomplissent pour la plupart et finissent par exprimer pleinement leur potentiel.