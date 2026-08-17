Afrique: Cameroun - Malawi, une finale historique à la CAN Féminine

Le Cameroun et le Malawi se retrouvent en finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026, dimanche 16 août au stade Moulay-El-Hassan de Rabat (21h00, heure locale ; 20h00 GMT). À l'issue de cette finale inédite, une nouvelle nation inscrira son nom au palmarès de la compétition.

Les stats de la finale

Depuis 2022, c'est la première finale qui oppose deux équipes n'ayant encore jamais remporté la CAN Féminine.

En incluant la première édition, en 1998, il ne s'agit que de la troisième finale sans ancienne championne parmi les deux finalistes. Le Nigeria avait battu le Ghana en 1998, puis l'Afrique du Sud avait dominé le Maroc en 2022.

Le vainqueur deviendra le quatrième champion différent de l'histoire, après le Nigeria, dix fois titré, la Guinée équatoriale, double championne, et l'Afrique du Sud, sacrée en 2022.

Le Malawi est la septième nation à atteindre la finale, après le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Nigeria, la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud.

En cas de victoire, le Cameroun deviendrait la troisième nation à avoir remporté à la fois la CAN masculine et la CAN Féminine, après le Nigeria et l'Afrique du Sud.

Une seule des treize précédentes finales s'est achevée sur un score nul et vierge avant de nécessiter une prolongation puis une séance de tirs au but : en 2018, le Nigeria avait battu l'Afrique du Sud 4-3 aux tirs au but.

Le record de buts dans une finale est de six, établi en 2010 lorsque le Nigeria avait battu la Guinée équatoriale (4-2).

La plus large victoire en finale reste celle du Nigeria face au Cameroun (5-0), en 2004. La Guinée équatoriale avait ensuite battu l'Afrique du Sud 4-0 en 2012.

Sept des treize précédentes finales se sont conclues par au moins deux buts d'écart.

Cinq finales se sont jouées sur un seul but : les succès 1-0 du Nigeria contre le Ghana (2006) et le Cameroun (2016), la victoire 2-1 de la Guinée équatoriale contre l'Afrique du Sud (2008), celle de l'Afrique du Sud face au Maroc (2022), et le succès du Nigeria contre le Maroc (3-2) en 2024.

La finale 2024 est la seule de l'histoire où l'équipe ayant ouvert le score a finalement perdu. Le Maroc menait 2-0 avant de voir le Nigeria renverser la situation (3-2).

Neuf des treize finales précédentes ont été remportées sans encaisser de but.

Les deux équipes n'ont marqué au cours d'une même finale qu'à quatre reprises : Guinée équatoriale - Afrique du Sud (2-1, 2008), Nigeria - Guinée équatoriale (4-2, 2010), Afrique du Sud - Maroc (2-1, 2022) et Nigeria - Maroc (3-2, 2024).

L'Afrique du Sud est impliquée dans deux de ces quatre finales.

Perpetua Nkwocha est la seule joueuse à avoir inscrit un triplé en finale de la CAN Féminine. Elle avait même marqué quatre buts lors de la victoire du Nigeria contre le Cameroun (5-0) en 2004.

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Les stats du match

Camerounaises et Malawites ne se sont encore jamais affrontées en phase finale de la CAN Féminine.

Le Cameroun disputera sa quatrième finale, derrière le Nigeria (10) et l'Afrique du Sud (5) au nombre de participations à la dernière marche.

Avec cette nouvelle présence camerounaise, l'Afrique centrale totalisera huit finales : trois pour la Guinée équatoriale, quatre pour le Cameroun et une pour la RD Congo.

Avec quatre finales, le Cameroun est la nation d'Afrique centrale la plus représentée à ce stade de la compétition.

Sur les sept finales disputées par des sélections d'Afrique centrale, cinq se sont soldées par une défaite : la RD Congo en 1998, la Guinée équatoriale en 2010 et le Cameroun en 2004, 2014 et 2016.

Les seuls titres remportés par une sélection d'Afrique centrale sont ceux de la Guinée équatoriale, en 2008 et 2012.

Une défaite ferait du Cameroun la deuxième nation à avoir perdu quatre finales, après l'Afrique du Sud. Le Ghana en compte trois, comme le Cameroun avant cette finale.

Le Cameroun deviendrait également la deuxième équipe, après l'Afrique du Sud, à perdre ses quatre premières finales.

Le Malawi est seulement la deuxième sélection d'Afrique australe à atteindre la finale, après l'Afrique du Sud, qui en compte cinq.

Un succès ferait du Malawi la deuxième nation d'Afrique australe à remporter la compétition, après l'Afrique du Sud.

Ce sera la troisième finale opposant une sélection d'Afrique centrale à une sélection d'Afrique australe. Les deux précédentes ont été remportées par une équipe d'Afrique centrale : la Guinée équatoriale avait battu l'Afrique du Sud 2-1 en 2008, puis 4-0 en 2012.

Avec douze buts, le Malawi est l'équipe la plus prolifique du tournoi. Les Scorchers en ont encaissé sept.

Le Cameroun a inscrit cinq buts et n'en a concédé que deux.

Les Lionnes Indomptables ont réalisé trois clean sheets depuis le début du tournoi, tandis que le Malawi n'a encore jamais terminé un match sans encaisser.

Cameroun : Les stats à retenir

Le Cameroun a éliminé le pays hôte, le Maroc, en demi-finales pour atteindre sa quatrième finale.

Il faut remonter à 2016 pour retrouver les Camerounaises à ce stade de la compétition. Elles avaient également atteint la finale en 2004 et 2014.

Les trois précédentes finales du Cameroun avaient toutes opposé les Lionnes Indomptables au Nigeria.

Pour la première fois, le Cameroun affrontera donc une autre nation que le Nigeria en finale.

En 2004, pour leur première finale, les Camerounaises s'étaient lourdement inclinées (0-5). Elles avaient ensuite perdu 0-2 en 2014, puis 0-1 en 2016.

Le Cameroun a encaissé huit buts lors de ses trois précédentes finales sans jamais parvenir à marquer.

Cinq de ces huit buts avaient été inscrits en première période.

En 2004, les Camerounaises étaient menées 0-3 à la pause avant d'encaisser deux nouveaux buts. En 2014, elles étaient déjà menées 0-2 à la mi-temps.

La finale de 2016 est la seule des trois où le Cameroun n'avait pas encaissé en première période.

Le Cameroun disputera pour la première fois une finale de CAN Féminine en Afrique du Nord. Les finales de 2004 et 2014 avaient eu lieu en Afrique australe, tandis que le Cameroun avait accueilli l'édition 2016.

Avec seulement deux buts encaissés, les Camerounaises affichent leur deuxième meilleur bilan défensif avant une finale. En 2016, elles n'avaient encaissé aucun but avant la finale.

Elles ont remporté trois matches dans le temps réglementaire cette année. Elles n'en avaient gagné quatre au cours d'une même édition qu'en 2016, année où elles avaient perdu uniquement en finale.

Elles ont signé trois clean sheets. Leur record sur une édition reste de quatre, établi en 2016.

Le Cameroun n'a toujours pas encaissé le moindre but en phase à élimination directe. C'est la première fois que les Lionnes Indomptables enchaînent deux clean sheets dans la phase finale d'une CAN Féminine.

Le Cameroun a disputé quatre séances de tirs au but dans l'histoire de la compétition. Sa victoire contre le Maroc en demi-finales est la première.

Les Camerounaises avaient perdu la petite finale 1998 contre la RD Congo aux tirs au but, après un spectaculaire 3-3.

Elles avaient également perdu aux tirs au but contre le Nigeria lors de la petite finale 2008, après un nul (1-1).

En 2018, elles s'étaient inclinées en demi-finales contre le Nigeria aux tirs au but, après un 0-0.

Michaely Bihina est devenue la première gardienne camerounaise à repousser trois tirs au but lors d'une séance en CAN Féminine, face au Maroc.

Elle est également la première gardienne à arrêter des penalties tirés par des joueuses marocaines lors d'une séance de CAN Féminine.

Lors des deux matches à élimination directe du Cameroun, Bihina a réalisé douze arrêts : neuf contre le Nigeria et trois face au Maroc.

Les Camerounaises n'ont eu que 36 % de possession contre le Maroc en demi-finales.

Avec 33 duels disputés, Monique Ngock a été la joueuse la plus sollicitée du match face au Maroc. Elle en a remporté 20, un record dans la rencontre.

Malawi : Les stats à retenir