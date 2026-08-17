Maroc: Assouline met Tanger à l'honneur dans un ouvrage d'exception

La maison d'édition française Assouline, spécialisée dans les livres d'art, de voyage et d'art de vivre, consacre, pour la première fois de son histoire, un ouvrage à Tanger, intitulé « Tangier Tangerine », qui propose un portrait intime et inédit de la ville où se rencontrent l'Afrique et l'Europe.

« Au détroit, là où les continents se frôlent, Tanger a toujours appartenu à ceux qui venaient s'y réinventer. Tangier Tangerine traverse les époques de la ville, du tumulte du Grand Socco au silence de la Kasbah, en suivant les traces des écrivains, artistes et musiciens qui l'ont rendue iconique: Paul Bowles écrivant dans ses cafés, Yves Saint Laurent puisant sa palette dans sa lumière, et tous ceux qui, aujourd'hui encore, façonnent son style unique », indique la note de présentation de l'ouvrage.

Écrit par Souleiman Berrada, jeune écrivain et secrétaire de la Fondation pour la Photographie de Tanger depuis 2022, dont les liens profonds avec la ville ouvrent des portes rarement franchies, l'ouvrage met en lumière la richesse du patrimoine architectural de Tanger, où les influences héritées de l'ancienne Zone internationale se conjuguent à l'architecture marocaine traditionnelle, façonnant un paysage urbain singulier où se côtoient édifices Art déco, arcades mauresques, grands boulevards et passages de la médina.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ouvrage, qui rejoint la collection légendaire Assouline, nous fait également entrer dans l'intimité des maisons de designers, commissaires et antiquaires qui ont façonné le style singulier de Tanger, tout en dévoilant des espaces et des lieux rarement accessibles aux visiteurs de passage.

S'appuyant sur un réseau personnel et sur des photographies confiées par les habitants eux-mêmes, il offre un regard rare et inédit sur un lieu que la plupart ne font que traverser.

À travers cette publication, Assouline entend également mettre en avant une autre manière de découvrir Tanger, loin des itinéraires touristiques classiques, en révélant des lieux plus confidentiels et une ville dont l'identité s'est construite autant à travers les légendes qui l'ont entourée qu'à travers les expériences de ses habitants.

Compte tenu des origines marocaines de Prosper Assouline, ce titre résonne d'une manière toute personnelle au sein de la prestigieuse collection Assouline.

Pour le voyageur en quête d'un itinéraire plus lent, moins évident que celui de Marrakech, « Tangier Tangerine » ouvre les portes les plus secrètes de la ville et révèle un Tanger façonné autant par ceux qui y vivent aujourd'hui que par les légendes qui y sont passées.

Fondée à Paris en 1994 par Prosper et Martine Assouline, la maison Assouline se présente comme la première marque de luxe dédiée à la culture. Portée par une passion pour le savoir et la beauté, elle compte dans son catalogue plus de 2.000 titres répartis en cinq grandes collections, auxquels s'ajoutent notamment des éditions spéciales et des accessoires de bibliothèque.