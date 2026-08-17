Ile Maurice: Rodney Castel, président - «Nous allons travailler jusqu'à que nous arrivions à la finalité qui est la création d'un CROS»

Le Mouvement Sportif Rodriguais (MSR) a tenu une conférence de presse à PortLouis vendredi. Le but étant de communiquer les retombées de sa mission d'une semaine à Maurice dans le cadre de son projet de mise en place d'un Comité régional olympique et sportif à Rodrigues.

Les dirigeants du MSR se disent heureux et soulagés que le Comité olympique mauricien (COM) ait enfin accepté de les recevoir. Cette rencontre tenue au siège de l'instance à Trianon aura duré environ une heure. Le président Richard Papie et plusieurs membres étaient présents.

«Notre démarche est d'aller vers la création d'un Comité régional olympique et sportif (CROS) pour Rodrigues», a rappelé, d'emblée, Rodney Castel qui assume la fonction de président du MSR.

«Car cela amènera une meilleure reconnaissance pour la communauté sportive de Rodrigues, une meilleure représentativité des athlètes et encadreurs dans des compétitions nationales et régionales», a-t-il ajouté tout en rappelant que la MSR est reconnue par le Registrar of Associations depuis mars dernier.

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Les dirigeants du MSR ont d'abord eu une rencontre avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, en début de semaine dernière. «Le ministre a bien été à l'écoute. Nous lui avions fait des propositions lors d'une de nos précédentes rencontres et il a retenu certaines d'entre elles dans l'élaboration de la nouvelle Sports Act qui sera présentée bientôt. Il n'a pas souhaité dévoiler les détails», a indiqué Rodney Castel.

Celui-ci ajoute que le conseiller du ministre et président de la Mauritius Multisports Infrastructure Ltd (MMIL), Michael Glover, les a aussi reçus. «Il est prêt à nous aider et nous lui sommes reconnaissants. Nous avons pu visiter les infrastructures au complexe multisports à Côte-d'Or et cela a renforcé notre conviction dans le fait que pour viser le haut niveau, il faut des infrastructures adéquates. Or, à Rodrigues, il n'existe pas d'infrastructures qui sont aux normes. Une autre raison qui rend nécessaire la mise en place d'un CROS», a laissé entendre le président du MSR.

Pour celui-ci, c'est à travers une pratique sportive plus structurée qu'il sera possible de combattre plus efficacement les fléaux sociaux tels que la drogue.

«Lors de notre réunion avec les membres du COM, nous avons effectué une présentation de ce que l'on recherche. Ils ont été bien à l'écoute, mais aucune décision n'a été prise. Ils nous ont promis de revenir vers nous. Nous sommes satisfaits de leur approche», a fait ressortir Rodney Castel. Celui-ci a rappelé que ce n'est pas la confrontation avec le COM que veut le MSR mais, au contraire, une collaboration. «Nous voulons épauler le COM pour qu'une fois un CROS formé, cette instance ait une présence permanente à Rodrigues». Une invitation a été lancée aux dirigeants du COM pour qu'ils effectuent une visite à Rodrigues.

«Nous allons travailler jusqu'à ce que nous arrivions à la finalité qui est la création d'un CROS», a prévenu Rodney Castel.

Une ligne de communication a donc été ouverte entre le COM et le MSR, mais celui-ci n'attendra pas éternellement en restant les bras croisés. «Nous avons déjà planifié des actions au niveau de Rodrigues. Nous allons vulgariser notre action. Mais nous savons que les différents comités régionaux de l'île nous soutiennent. Toute la communauté sportive de Rodrigues est derrière nous. Nous avons aussi le soutien des députés de Rodrigues que nous rencontrerons de nouveau très bientôt pour leur faire part de l'évolution de la situation», affirme le président du MSR.