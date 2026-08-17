Tunisie: Bourses d'excellence suisses - Les jeunes chercheurs tunisiens peuvent candidater pour 2027-2028

Une opportunité se dessine pour les jeunes chercheurs tunisiens souhaitant poursuivre leurs travaux en Suisse. La Tunisie figure parmi les pays éligibles aux bourses d'excellence de la Confédération suisse pour l'année académique 2027-2028, un programme destiné principalement aux chercheurs étrangers titulaires au minimum d'un master.

La campagne 2027-2028 des Swiss Government Excellence Scholarships doit être annoncée en ligne à partir d'août 2026, selon la plateforme officielle suisse Research.swiss. La Tunisie figure explicitement dans la liste des pays concernés par le programme, qui couvre plus de 180 pays.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser l'intitulé de certaines publications consacrées à cette campagne, il ne s'agit pas d'une bourse générale permettant à n'importe quel étudiant de commencer des études en Suisse. Le programme cible avant tout de jeunes chercheurs étrangers ayant achevé au moins un master, avec des possibilités de recherche ou de formation de niveau doctoral et postdoctoral.

Qui peut candidater en Tunisie ?

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Pour les candidats tunisiens, l'un des principaux dispositifs est la bourse de recherche, ouverte aux chercheurs postgradués de toutes disciplines titulaires au minimum d'un diplôme de master. Elle permet de venir en Suisse pour effectuer des travaux de recherche ou poursuivre une formation au niveau doctoral ou postdoctoral.

La candidature ne repose toutefois pas uniquement sur le parcours universitaire. Un encadrement académique en Suisse est indispensable : seules les candidatures soutenues par un mentor académique au sein d'une institution suisse d'enseignement supérieur sont prises en considération pour les bourses de recherche.

Les établissements susceptibles d'accueillir les bénéficiaires comprennent les universités cantonales, les hautes écoles spécialisées ainsi que les deux écoles polytechniques fédérales et les instituts de recherche relevant du domaine des EPF. Les candidats peuvent déposer un projet dans leur domaine de spécialisation, la plateforme officielle indiquant que les chercheurs de toutes les disciplines peuvent postuler.

Une candidature qui se prépare en amont

Pour les jeunes chercheurs tunisiens intéressés, l'enjeu est donc aussi de préparer suffisamment tôt leur projet et surtout d'identifier un encadreur académique en Suisse susceptible de soutenir leur candidature.

Les dossiers sont évalués par la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers (CFBE), qui tient notamment compte du profil du candidat et de la qualité du projet de recherche.

La plateforme officielle suisse indique également des durées différentes selon le type de bourse : jusqu'à trois ans pour les bourses doctorales, un an pour les postdoctorats et neuf à douze mois pour les bourses de recherche, sous réserve des conditions propres à chaque catégorie.

Pour l'heure, les autorités suisses indiquent que les informations détaillées concernant le financement doivent être consultées dans les documents spécifiques à chaque pays. La prudence s'impose donc avant d'annoncer aux candidats tunisiens un montant ou une date limite qui ne serait pas encore confirmé officiellement pour la campagne 2027-2028.

Pour un jeune chercheur tunisien qui envisage une carrière scientifique à l'international, l'occasion mérite donc d'être surveillée de près : avant même l'ouverture effective des candidatures, la recherche d'un établissement d'accueil et d'un mentor en Suisse peut constituer l'une des étapes les plus importantes du dossier.