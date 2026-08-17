Tunisie: Sousse - Une voiture entièrement détruite par un incendie sur la Corniche

Un incendie s'est déclaré, dimanche soir, dans une voiture circulant sur la Corniche de Sousse, provoquant sa destruction totale, selon des informations concordantes.

Les unités de la protection civile sont rapidement intervenues pour maîtriser les flammes et empêcher leur propagation. Parallèlement, les agents de la police de la circulation ainsi que les services de la sûreté publique ont sécurisé les lieux et facilité la circulation routière, perturbée par l'incident.

D'après les premiers éléments disponibles, le sinistre aurait été causé par une défaillance technique du véhicule.

Aucune perte humaine ni blessure n'a été enregistrée. Une enquête a été engagée afin de déterminer avec précision les circonstances de l'incident.