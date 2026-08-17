Tunisie: Sousse - Une voiture entièrement détruite par un incendie sur la Corniche

17 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Un incendie s'est déclaré, dimanche soir, dans une voiture circulant sur la Corniche de Sousse, provoquant sa destruction totale, selon des informations concordantes.

Les unités de la protection civile sont rapidement intervenues pour maîtriser les flammes et empêcher leur propagation. Parallèlement, les agents de la police de la circulation ainsi que les services de la sûreté publique ont sécurisé les lieux et facilité la circulation routière, perturbée par l'incident.

D'après les premiers éléments disponibles, le sinistre aurait été causé par une défaillance technique du véhicule.

Aucune perte humaine ni blessure n'a été enregistrée. Une enquête a été engagée afin de déterminer avec précision les circonstances de l'incident.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.