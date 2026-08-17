Tunisie: Disparu depuis samedi, un jeune homme repêché sans vie à la Manouba

17 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Les unités de la Protection civile de la Manouba ont repêché, dimanche à la mi-journée, le corps d'un jeune homme dans le Canal des eaux du Nord, au niveau du gouvernorat de la Manouba, après sa disparition depuis samedi matin alors qu'il faisait paître son troupeau à proximité du canal.

Selon une source sécuritaire citée par l'agence TAP, les agents de la Protection civile sont intervenus après avoir reçu un signalement faisant état d'une possible noyade. L'alerte a été donnée lorsqu'un proche de la victime a découvert un morceau de vêtement ainsi qu'une chaussure lui appartenant.

Après plusieurs heures de recherches, le corps a été retrouvé coincé au niveau de la grille de filtration du canal, derrière le complexe sportif de la Manouba.

La même source a indiqué que la dépouille a été transférée au service de médecine légale de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis afin de déterminer les causes exactes du décès. Un représentant du ministère public s'est rendu sur les lieux et a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de l'incident.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après les informations recueillies par la TAP, la victime avait l'habitude de faire paître ses moutons quotidiennement dès les premières heures de la matinée avant de regagner son domicile à une heure fixe. Samedi, son absence prolongée et le retour du troupeau sans son berger ont suscité l'inquiétude de ses proches, qui ont entrepris des recherches avant d'alerter les autorités compétentes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.