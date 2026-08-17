Tunisie: Disparu depuis samedi, un jeune homme repêché sans vie à la Manouba

Les unités de la Protection civile de la Manouba ont repêché, dimanche à la mi-journée, le corps d'un jeune homme dans le Canal des eaux du Nord, au niveau du gouvernorat de la Manouba, après sa disparition depuis samedi matin alors qu'il faisait paître son troupeau à proximité du canal.

Selon une source sécuritaire citée par l'agence TAP, les agents de la Protection civile sont intervenus après avoir reçu un signalement faisant état d'une possible noyade. L'alerte a été donnée lorsqu'un proche de la victime a découvert un morceau de vêtement ainsi qu'une chaussure lui appartenant.

Après plusieurs heures de recherches, le corps a été retrouvé coincé au niveau de la grille de filtration du canal, derrière le complexe sportif de la Manouba.

La même source a indiqué que la dépouille a été transférée au service de médecine légale de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis afin de déterminer les causes exactes du décès. Un représentant du ministère public s'est rendu sur les lieux et a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de l'incident.

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D'après les informations recueillies par la TAP, la victime avait l'habitude de faire paître ses moutons quotidiennement dès les premières heures de la matinée avant de regagner son domicile à une heure fixe. Samedi, son absence prolongée et le retour du troupeau sans son berger ont suscité l'inquiétude de ses proches, qui ont entrepris des recherches avant d'alerter les autorités compétentes.