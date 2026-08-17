Tunisie: Énergies renouvelables - Près de 630 MW photovoltaïques installés à fin juin 2026

La production nationale d'électricité a enregistré, à fin juin 2026, une hausse de 5% pour se situer à 9550 GWh (y compris autoproduction renouvelable) contre 9058 GWh, à fin juin 2025, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l'Observatoire National de l'Energie et des Mines.

La production destinée au marché local a enregistré une hausse de 4%. Ainsi, les achats d'électricité principalement de l'Algérie ont couvert 10% des besoins du marché local, à fin juin 2026.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 91% de la production nationale à fin juin 2026. La production d'électricité à partir des énergies renouvelables s'est située à 9.2%

Par ailleurs, environ 500 MW de toitures photovoltaïques ont été installée, à fin juin 2026 dans le secteur résidentiel et 130 MW sur la moyenne et la haute tension dans les secteurs industriel, tertiaire et agriculture.

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La pointe a enregistré une hausse de 5% pour se situer à 4750 MW, à fin juin 2026 contre 4531 MW, à fin juin 2025.

Les ventes d'électricité ont enregistré une légère hausse de 1% entre fin juin 2025 et fin juin 2026. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une baisse de 5%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré une légère hausse de 1%.

A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d'avoir une idée exacte sur la consommation réelle.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d'électricité avec 59% de la totalité de la demande des clients HT&MT, à fin juin 2026.

Plusieurs secteurs ont enregistré une baisse des ventes, notamment, l'industrie chimique et pétrolière (-5%) ainsi que l'industrie des matériaux de construction (-2%).

En revanche, d'autres secteurs ont connu une hausse des ventes, principalement l'industrie du papier et de l'édition (+8%) et le pompage agricole (+6%).